На Тюринке меняют трубы: отключений не избежать

Во время капремонта улично-дорожной сети возникла необходимость замены технически изношенного трубопровода диаметром 200 мм по ул. Академика Белецкого.
«В прошлом году мы заменили часть трубопровода вверх по улице Академика Белецкого, а сейчас меняем еще 200 метров трубопровода, который прослужил около 80 лет. Замену производим методом санации. Закончить все работы на данном участке планируем до 1 мая», – сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства – директор Комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков,
Сейчас система водоснабжения на этом участке работает в штатном режиме. Отключения будут производиться лишь на сутки при подключении нового трубопровода к сетям. Об этом местных жителей оповестят заблаговременно. Также будет производиться подвоз воды автоцистернами.
По данным пресс-службы горсовета
, с начала текущего года специалисты КП «Харьковводоканал» заменили около 2 км технически изношенных сетей из 20 км, замена которых запланирована на 2017 год.