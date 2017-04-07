Харьков

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На Тюринке меняют трубы: отключений не избежать

На Тюринке меняют трубы: отключений не избежать
«Харьковводоканал» производит замену участка трубопровода по улице Академика Белецкого.
Во время капремонта улично-дорожной сети возникла необходимость замены технически изношенного трубопровода диаметром 200 мм по ул. Академика Белецкого.
 
«В прошлом году мы заменили часть трубопровода вверх по улице Академика Белецкого, а сейчас меняем еще 200 метров трубопровода, который прослужил около 80 лет. Замену производим методом санации. Закончить все работы на данном участке планируем до 1 мая», – сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства – директор Комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков,
 
Сейчас система водоснабжения на этом участке работает в штатном режиме. Отключения будут производиться лишь на сутки при подключении нового трубопровода к сетям. Об этом местных жителей оповестят заблаговременно. Также будет производиться подвоз воды автоцистернами.

По данным пресс-службы горсовета, с начала текущего года специалисты КП «Харьковводоканал» заменили около 2 км технически изношенных сетей из 20 км, замена которых запланирована на 2017 год.

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