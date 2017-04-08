В Харькове уже ликвидируют ОСМД

У малоимущих появилось право на субсидию

Вечно живой «Жилкомсервис»

Дальше переписки дело не идет

Дошли до президента

Положительные примеры есть

Почему мэрия не торопится

На данный момент процесс создания ОСМД в Харькове продвигается невысокими темпами.— С начала 2017 года было создано восемь ОСМД: в двух бывших кооперативах и шести новостройках, в домах, которые обслуживает «Жилкомсервис», — ни одного. В прошлом году ОСМД были организованы в 92-х домах «Жилкомсервиса», — говорит заместитель начальника отдела контроля за деятельностью ЖК и ОСМД Департамента ЖКХ Харьковского горсовета Иван Усачев. — Причем некоторые уже пошли на попятную — жильцы путем общего собрания ликвидируют едва созданные ОСМД, потому что поняли: объединение в их многоэтажках неэффективно — платить придется больше, а не с чего. Я точно знаю два таких адреса: жильцы обращались непосредственно ко мне за помощью в закрытии юрлица, потому что оно для них бесполезно.По остальным вновь созданным ОСМД готовятся документы для снятия их с баланса «Жилкомсервиса».— Сейчас разрабатывается порядок списания с баланса и передачи функций управления домом для вынесения на рассмотрение сессии горсовета, — рассказывает Иван Усачев. — Загвоздка была в том, что изначально при создании ОСМД дом передавался с баланса «Жилкомсервиса» на баланс ОСМД. Но 20 апреля 2016 года вышло Постановление Кабмина №301, согласно которому дом просто снимается с баланса, а функция управления передается его жильцам. То есть ни на чьем балансе не находится — есть общее неделимое имущество, и, являясь собственником квартиры, вы становитесь владельцем лестничной клетки, придомовой территории и т. д. Это уже ваше имущество. Поэтому дом с баланса на баланс больше не передается. То есть он не может быть на балансе ОСМД, а переходит в собственность всех совладельцев квартир.При этом, по словам Ивана Усачева, самого нормативно-правового акта, который бы предусматривал именно порядок передачи функции управления — не было.— Мы ждали этого документа еще и потому, что закон об управляющих предусматривает услугу по управлению, а закон о жилищно-коммунальных услугах — нет. И поскольку управление по этому закону жилищно-коммунальной услугой не считается, люди теряют право на льготы и субсидии на нее. То есть жильцы ОСМД могут получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг — водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, электроэнергии, а вот вопрос компенсации льгот и субсидий на услугу управления домом, оставался открытым, — поясняет Иван Усачев. — И вот только 28 декабря прошлого года было принято постановление Кабмина №1022, разрешающее оформлять субсидию на такую услугу, как управление многоквартирным домом. Таким образом, государство фактически берет на себя часть оплаты услуг по управлению домом, которую должны вносить малоимущие слои населения, пользующиеся субсидией. Но, конечно, стоимость работы управляющего не должна быть слишком высокой — ведь в разных домах требования жильцов к управлению домом и ассортименту функций могут быть разными. Поэтому устанавливается предельный размер субсидии, которая может предоставляться на данную услугу. В тексте документа имеется формула, по которой вычисляется граничный размер затрат на управление из расчета на один квадратный метр. Между тем вопрос с льготниками по-прежнему не урегулирован.Вместе с тем в Харькове есть дома, которые самостоятельно выбрали себе управляющую компанию.— Их не больше двадцати, и это все новострои, в которых раньше услуги частного жэка оказывала, как правило, компания-застройщик, а теперь они просто общим собранием выбрали ее к в качестве управляющей компании, — уточняет Иван Усачев.Многоэтажки, жильцы которых не создали ОСМД и не выбрали себе самостоятельно управляющую компанию, — по-прежнему обслуживает КП «Жилкомсервис». Таких домов, по словам Ивана Усачева, в городе насчитывается порядка восьми с половиной тысяч.Напомним, согласно Закону № 417-VIII «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», который был принят 14 мая и вступил в силу 1 июля 2015 года, если в течение года (то есть до 1 июля 2016 года) собственники квартир в домах не создадут ОСМД или не найдут управителя, за них управляющую компанию назначают местные власти на основе конкурса. Но поскольку в течение отведенного срока ОСМД организованы не были, управители также не были назначены, то в июне 2016 года в закон были внесены изменения, согласно которым жэки могут продолжать обслуживание многоквартирных домов, если жильцы не успели создать ОСМД или выбрать управителя.— Нет конкретных дат и сроков, когда должен быть проведен такой конкурс, — допустим, в этом году или следующем. Чтобы провести конкурс, должно быть решение депутатского корпуса. Пока такого нет и когда оно будет принято, не знаю, — разводит руками Иван Усачев. — Если решение будет принято — придется все 8,5 тысячи домов в Харькове списать с баланса «Жилкомсервиса» и только потом проводить конкурс.Такая ситуация весьма пассивного претворения закона в жизнь характерна для всех регионов Украины. И Харьков — не исключение.— Проблема со списанием домов с баланса характерна не только для Харькова, но и для всей Украины, — говорит директор Харьковского ресурсного центра эффективного управления жильем Алина Жесткова. — Но там, где была воля органов местного самоуправления поддержать движение по созданию ОСМД, вопросы решались. В Харькове — определенная позиция: чиновники и не препятствуют, но и не помогают процессу. Собственники жилья имеют право принять решение, а дальше — нужно заставить определенные структуры повернуться лицом к этому решению и признать его.Основатель волонтерского Центра помощи ОСМД и ОСН Сергей Ряполов подтверждает: дома, где создаются ОСМД, не хотят снимать с баланса и не отпускают в управление.— Даже когда жильцы, организовав объединение, отказывались от услуг «Жилкомсервиса» и переставали ему платить, коммунальное предприятие все равно продолжало их обслуживать и выставлять счета. А поскольку на одну и ту же услугу выставлять счета дважды нельзя — ОСМД не может работать и собирать деньги на обслуживание дома, иначе это будет мошенничество, — говорит он.По словам экспертов, жильцы уже зарегистрированных ОСМД неоднократно обращались в мэрию, чтобы урегулировать вопрос списания дома с баланса, но процесс передачи в управление зарегистрированного ОСМД дальше переписки с профильными департаментами мэрии и руководством КП не продвигается. По словам Алины Жестковой, как правило, в своих ответах мэрия ссылается на несовершенство законодательства.— Действительно, к сожалению, в Постановлении Кабмина № 301 от 20 апреля 2016 года о порядке списания домов с баланса есть много много недосказанности. И насколько мне известно, город даже направлял запрос в профильное министерство по поводу предоставления разъяснений, как поступать в таких ситуациях, — говорит Алина Жесткова. — В своих ответах городские власти указывают, что не могут допустить, чтобы дом был не на балансе, потому что не понимают, как дальше будет происходить управление. Получается, что они ставят под сомнение право собственников управлять своим домом, т. е. знают, как для них будет лучше.С такой же проблемой столкнулись главы десятков новосозданных объединений. Так, харьковчанин Александр Никольский даже пожаловался президенту на тягомотину с оформлением ОСМД, разместив в январе этого года соответствующую петицию на сайте главы государства. По словам харьковчанина, еще в июне 2016 года он с соседями официально зарегистрировал сообщество жильцов, но по сей день они не могут получить дом в управление.— Таких, как мы, по городу около 80 ОСМД, которые не списывают с баланса коммунального предприятия «Жилкомсервис». Возможность не списывать с баланса городским властям «дало» правительство, которое безграмотно составило Постановление №301 от 20.04.2016 г. и не указало, что этот документ распространяется и на коммунальные предприятия, — возмущается Александр Никольский.По словам эксперта по вопросам ЖКХ Юрия Кальченко, чтобы вместе решать проблему списания домов, где созданы ОСМД, с баланса и передачи в управление, председатели нескольких объединений собственников написали открытое обращение ко всем остальным ОСМД с предложением консолидировать усилия и создать координационный центр поддержки ОСМД. На собрании единогласно проголосовали за создание организации, которую назвали «Клуб ОСМД Харькова». Там можно будет получить консультацию по составлению документов, рекомендации и помощь в поисках обслуживающих организаций, получению необходимой технической и разрешительной документации, юридическую поддержку.Нередко чиновники всячески стараются убедить жильцов не создавать объединение.— Я сама неоднократно присутствовала на таких собраниях, где был такой посыл, что жильцы не справятся с управлением, им попросту не хватит средств. А те, кто инициирует создание объединения, выставляются в нехорошем свете, — говорит Алина Жесткова. — И далеко не один дом. Взять, например, ОСМД «Дом на Пушкинской», в отношении которого сейчас идут суды — чтобы ликвидировать уже созданное ОСМД. Кстати, инициатором ликвидации юрлица выступает один из собственников в этом доме, который является сотрудником профильного департамента горсовета.Аналогичный пример приводит и Сергей Ряполов.— Председателю одного из вновь созданных ОСМД в мэрии предложили собрать коллективное собрание и пригласить представителя горсовета, — рассказывает Сергей Ряполов. — Собрание состоялось и закончилось тем, что чиновник всячески старался убедить людей, что самостоятельно они не справятся. То есть, вместо того чтобы помочь, разъяснить, поддержать — наоборот, отговаривал жильцов от создания ОСМД. Доходит до того, что в домах, где созданы объединения, но еще не списанных с баланса «Жилкомсервиса», коммунальщики срочно делают ремонт в подъездах, чинят крышу и входную группу, чтобы показать жильцам: вот как «Жилкомсервис» о вас заботится, а чтобы вы будете делать, когда примете дом в управление?Между тем по словам экспертов, в Харькове есть масса положительных примеров домов, где были созданы ОСМД. Но информация о них почему-то не особо афишируется.— У нас уже сейчас есть ОСМД, которые внедрили энергоэффективные мероприятия через «теплые» кредиты, и в этот отопительный сезон показали совсем другую цену на отопление, — говорит Алина Жеткова. — Сейчас нужно об этом говорить, показывать их, чтобы люди видели, что это реально. И реально это становится только при создании ОСМД.По словам Сергея Ряполова, конкурс по выбору управляющих компаний, которые мэрия назначает в дома, где жильцы не смогли самостоятельно определиться с выбором, должен был пройти еще до конца прошлого года.— Срок, когда должны быть проведены конкурсы, уже давно прошел — 1 января 2017 года, поскольку дату реализации закона перенесли с 1 июня 2016-го всего на полгода. Но ни в одном городе Украины такие конкурсы не прошли, и в Киеве в том числе. Местным властям негласно разрешили дождаться окончания отопительного сезона, — говорит Сергей Ряполов.Однако поскольку местные власти в таком конкурсе явно не заинтересованы, то и не торопятся его проводить.— Управляемое коммунальное предприятие наверняка проиграет в конкурсе по ценовому диапазону, — говорит активист. — Тем более что никакого наказания за затягивание или не исполнение законодательной нормы не предусмотрено.