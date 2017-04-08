В Харькове полиция ловит продавцов краснокнижных растений

Во время рейдов совместно с экологической инспекцией правоохранители проверяли места возможной продажи краснокнижных растений — территории возле станций метро, рынки.

В основном недобросовестные граждане продавали медвежий лук, который занесен в Красную книгу Украины, и пролески двулистные, которая подлежат особой охране на территории Харьковской области, сообщается на сайте областного управления Нацполиции.За нарушение по ст. 160 КУоАП (торговля с рук в неустановленных местах) составлено четыре админпротокола, по ст. 88-1 КУоАП (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира) — шесть.В полиции напоминают, что согласно ст. 88-1 КУоАП, нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира влечет за собой наложение штрафа от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (510–1700 грн.) с конфискацией растений. Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых согласно международным договорам Украины, влекут за собой наложение штрафа от 100 до 215 необлагаемых минимумов (1700–3655 грн.).