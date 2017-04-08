Территория вокруг Балаклеи будет очищена до середины мая

По прогнозам спасателей, полностью территория должна быть очищена до 18 мая.— Опасные территории, загрязненные боеприпасами, обозначены знаками минной опасности, проводится разъяснительная работа, осуществляются подворовые обходы домохозяйств, распространяются листовки по действиям в случае обнаружения взрывоопасных предметов, — говорит руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин.По прогнозу ГСЧС, полную очистку территории, находящейся в зоне ответственности службы, планируется завершить до 18 мая, сообщает пресс-служба ХОГА. После разминирования территории в десятикилометровой зоне вокруг арсенала до конца 2017 года специалисты будут проводить мониторинг на предмет наличия взрывоопасных предметов. Также будет осуществляться сопровождение сельскохозяйственных работ.Тем временем суд постановил, что взрывы на территории 65-го арсенала были совершены при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Интерфакс-Украина». «В обосновании ходатайства следователь указывает, что 23 марта 2017 года около 2.40 на территории 65-го арсенала неустановленными гражданскими лицами совершены диверсионные действия при помощи беспилотного летательного аппарата. В результате произошли взрывы боеприпасов (ракет ЗМ9-ЗРК «Бук-М1» и снарядов 152 мм) на технической территории арсенала», — говорится в в мотивировочной части постановления Киевского райсуда Харькова.