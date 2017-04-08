Общество

  • 133
    •  / 

Территория вокруг Балаклеи будет очищена до середины мая

Территория вокруг Балаклеи будет очищена до середины мая
Территория вокруг Балаклеи будет очищена до середины мая За все время проведения работ на территории Балаклейского района пиротехники изъяли уже более 10 700 взрывоопасных предметов.
По прогнозам спасателей, полностью территория должна быть очищена до 18 мая.

— Опасные территории, загрязненные боеприпасами, обозначены знаками минной опасности, проводится разъяснительная работа, осуществляются подворовые обходы домохозяйств, распространяются листовки по действиям в случае обнаружения взрывоопасных предметов, — говорит руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

По прогнозу ГСЧС, полную очистку территории, находящейся в зоне ответственности службы, планируется завершить до 18 мая, сообщает пресс-служба ХОГА. После  разминирования территории в десятикилометровой зоне вокруг арсенала до конца 2017 года специалисты будут проводить мониторинг на предмет наличия взрывоопасных предметов. Также будет осуществляться сопровождение сельскохозяйственных работ.

Тем временем суд постановил, что взрывы на территории 65-го арсенала были совершены при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Интерфакс-Украина». «В обосновании ходатайства следователь указывает, что 23 марта 2017 года около 2.40 на территории 65-го арсенала  неустановленными гражданскими лицами совершены диверсионные действия при помощи беспилотного летательного аппарата. В результате произошли взрывы боеприпасов (ракет ЗМ9-ЗРК «Бук-М1» и снарядов 152 мм) на технической территории арсенала», — говорится в в мотивировочной части постановления Киевского райсуда Харькова.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Альянс

Лента новостей8 апреля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7389 грн
100 USD 2697.4 грн
100 EUR 2867.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи