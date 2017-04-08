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В Харькове и Сумах оперативники задержали сепаратистов-сообщников

В Харькове и Сумах оперативники задержали сепаратистов-сообщников
В Харькове и Сумах сотрудники СБУ совместно с полицией задержали двух организаторов нелегального бизнеса по изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов.
Правоохранители установили, что злоумышленники наладили переоборудование стартовых и газовых пистолетов и револьверов в боевые. Они организовали полный цикл изготовления, закалки и подгонки деталей, сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. По его словам, дельцы, в частности, изготавливали нарезные стволы, затворы, бойки, патроны. Клиентов организаторы подыскивали через Интернет, после поступления оплаты на платежные карточки присылали заказчику товар почтовым отправлением.

Оперативники спецслужбы с привлечением бойцов спецподразделения «Альфа» задержали двух организаторов нелегального бизнеса в Харькове и Сумах. Во время обыска в местах их проживания сотрудники СБ Украины изъяли 14 единиц боевого огнестрельного оружия, в том числе заводские и переоборудованные пистолеты и револьверы, пистолет-пулемет ППШ, винтовку Мосина, запчасти и комплектующие, гранату РГД-5 и полтысячи патронов.  Правоохранители обнаружили металлообрабатывающие станки для изготовления комплектующих и патронов различного калибра. У дельцов также изъято восемьдесят тысяч гривен, банковские карточки для расчетов с клиентами и документы об осуществлении почтовых отправлений заказчикам.

Один из задержанных — гражданин России, который живет в Харькове. Он является активным сторонником «русского мира» и членом российской организации «Сибирское казачье войско».

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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