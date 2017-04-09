Харьковчане первыми в Украине услышали музыку Уильяма Уолтона

8 апреля в зале Харьковской областной филармонии симфонический оркестр исполнил произведения английского композитора-экспрессиониста Уильяма Уолтона. Дирижировал оркестром британец Пол Генри.

Уолтона исполняют лучшие мировые оркестры

Реализовать идею получилось только сейчас

Ни нот, ни партитур в свободном доступе нет

Это очень благодарная публика

Дирижер разговаривает телом

Детям тоже будет любопытно

Что услышали зрители

На концерте были представлены: музыка Уильяма Уолтона к кинофильмам, Концерт для скрипки с оркестром си-минор и Симфония №1 си-бемоль минор.

Дирижер приехал в Харьков за четыре дня до концерта и сразу же приступил к репетициям с симфоническим оркестром. Перед харьковскими музыкантами стояла сложная задача — за несколько дней они должны были ознакомиться с новой для них сложной музыкой и научиться ее профессионально исполнять.Пол Генри родом из Северной Ирландии. Британец впервые в Харькове и, соответственно, первый раз играет с харьковским симфоническим оркестром. У него нет постоянного коллектива, он работает от проекта к проекту как приглашенный дирижер.— Музыка Уильяма Уолтона еще никогда не звучала в Украине — я в этом уверен на 99%. Ранее Уолтона исполнял британский оркестр в России — в Санкт-Петербурге и Москве, но российские оркестры не играли, — объясняет Пол Генри. — Программа непростая. Скажу больше — это одна из самых сложных симфонических программ ХХ столетия. Ее исполняют лучшие мировые оркестры — в США, Великобритании и Германии.Харьковские музыканты никогда не играли ничего подобного — им пришлось начинать с нуля. Справиться с таким сложным произведением за короткий промежуток времени — это мастерство. Так что наш концерт — большое музыкальное событие не только для Харькова, но и для Украины в целом.Имя Уильяма Уолтона практически неизвестно украинской публике, хотя это один из самых значимых британских композиторов двадцатого столетия, музыка которого широко исполнялась в США и Британии. Такая ситуация возникла, по мнению Пола Генри, из-за длительной холодной войны между СССР и Западом — западная музыка в те времена не приветствовалась.Идея познакомить харьковчан с музыкой Уолтона принадлежит Полу Генри. Дирижер провел не один концерт в Киеве — благодаря ему, столичная публика в Украине смогла услышать более тридцати музыкальных произведений Генри Персолла, Майкла Типпетта, Эдуарда Элгара, Бенджамина Бриттена, которых ранее в Украине не играли. Пол Генри давно мечтал организовать масштабный концерт-презентацию Уолтона, но реализовать идею получилось только сейчас.— Мой друг Артем Дзегановский, киевский скрипач, который сыграет ведущую партию Концерта для скрипки с оркестром, посоветовал мне поработать с харьковскими музыкантами. Как он был прав! Артисты филармонии — профессионалы высокого уровня. Я оцениваю нашу работу на «отлично». Кроме того, в харьковской филармонии есть нужное для концерта оборудование, — говорит Пол Генри.Привезти в Украину произведения Уильяма Уолтона было непросто. Ни нот, ни партитур в свободном доступе нет — пришлось арендовать у издательства «Оксфорд юниверсити пресс». Очень помог траст Уолтонов, который владеет авторскими правами на музыку композитора.— Арендовать музыку Уолтона можно исключительно в бумажном виде и только в «Оксфорд юниверсити пресс». Электронных файлов партитур не существует. Я привез в Харьков ноты в специальных ящиках и после концерта так же, в ящиках верну обратно. То, что зрители услышат на концерте, стоит около тысячи долларов за аренду, — улыбается Пол Генри. — Это одна из причин, почему люди так мало знают Уолтона.По мнению Пола Генри, Украина — очень перспективная страна для организации больших симфонических концертов. Здесь много профессиональных музыкантов, и их высокий уровень мастерства позволяет им работать в Лондоне, быть профессорами в консерваториях.— Оркестр — сложный творческий механизм, поэтому проще работать со слаженным коллективом, таким, как оркестр харьковской филармонии, — признается британец. — Украинская публика очень открыта ко всему новому, в том числе к подобным масштабным мероприятиям-презентациям мировой классической музыки. Украинская аудитория готова слышать подобную сложную музыку. Это очень благодарная публика.Во время субботнего концерта не остался не замеченным артистизм Пола Генри. Дирижер не просто дирижировал, он был эмоционально вовлечен в процесс — много жестикулировал, даже пританцовывал. По его словам, это была вынужденная мера. Все-таки языковой барьер доставляет определенные неудобства — музыкант общался с артистами филармонии на английском языке через переводчика.— Иногда, если я не получаю обратной связи от исполнителей, стараюсь объяснить им свои мысли через тело и жесты. Если оркестр играет хорошо, движений практически не требуется. Обычно дирижеры мало двигаются на сцене. Все, что им нужно для работы, — это дирижерская палочка. Я думаю, дирижер должен учиться контролировать себя. Так что во время концерта я буду только взмахивать палочкой, не более, — смеется Пол Генри.Английский дирижер надеется увидеть на своих симфонических концертах не только взрослую публику, но и детей. Пол Генри считает, что юным любителям музыки может быть любопытно послушать музыку, написанную Уолтоном к кинофильму «Битва за Англию».— В ней много любопытных акустических эффектов — звуков взрывов, автоматов, пулеметов, — говорит дирижер. — Концерт для скрипки — более мечтательная музыка. А для прослушивания симфонии нужно будет пристегнуться ремнем к креслу, потому что эта музыка довольно пугающая. По ощущениям — как аттракцион в луна-парке или поездка в грузовике, у которого отсутствуют тормоза. Если дети хотят такого рода развлечений, пусть приходят, — шутит Пол Генри. — Я давно заметил, что в Украине на концертах присутствует большое количество детей, хотя в других странах я такого не замечал. Я долгое время задавался вопросом: почему так происходит? И нашел ответ. У вас концерты начинаются в 18.30, а Англии — в 19.30, в Италии — в 20.00, даже иногда в 21.00, когда дети уже спят. В Украине — другая ситуация. Детей с раннего возраста приобщают к качественной музыке, — считает Пол Генри.