В йогуртах нашли кишечную палочку

Кишечная палочка и дрожжи — такие «сюрпризы» обнаружили эксперты в йогуртах, которые продаются на прилавках харьковских супермаркетов.

Йогурт может быть сливочным

В зависимости от массовой доли жира йогурты, биойогурты и бифидойогурты производят:



— нежирные — с массовой долей жира от 0,05% до 1,0%;

— жирные — с массовой долей жира от 1,5% до 6,0%;

— сливочные — с массовой долей жира свыше 6,0%.



С целью расширения ассортимента производители могут изготавливать все виды йогуртов с применением различных вкусовых наполнителей — сухофруктов, злаков, фруктово-ягодных наполнителей, вкусоароматических добавок и др.

На что обратить внимание при покупке

Какие торговые марки проверяли эксперты

Для проведения экспертизы в супермаркетах Харькова были закуплены образцы 12 йогуртов и трех бифидойогуртов различных торговых марок разной жирности, с вкусовыми наполнителями и без них. Качество продукции определяли специалисты государственной испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ГП «Харьковстандартметрология».Во-первых, в йогуртах проверили жирность и сравнили с той, что указана на этикетке.— Все образцы порадовали — количество молочного жира соответствовало заявленному или даже превышало его, то есть производители не экономят на молочном сырье, — сделали вывод эксперты.Чтобы выяснить, насколько йогурты «живые», их проверяли по двум основным группам микробиологических показателей — полезным молочнокислым бактериям, которые должны обеспечивать положительное влияние на микрофлору кишечника, и на наличие вредных микроорганизмов. Стандарт требует, чтобы полезных молочнокислых бактерий Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus было в достаточном количестве, а именно не меньше чем 1х107 в 1 г йогурта. А для бифидойогуртов дополнительно нормируют бифидобактерии — их количество в 1 г бифидойогурта в конце срока годности должно быть не менее чем 1х106.— Результаты лабораторных испытаний свидетельствуют, что все 12 видов йогуртов и три вида бифидойогуртов содержат полезные микроорганизмы в достаточном количестве и соответствуют своему названию, — отмечают в «Харьковстандартметрологии».Вместе с тем, в продукции не должно быть вредных микроорганизмов, таких как кишечная палочка, патогенные микроорганизмы, в частности Salmonella, золотистый стафилококк, а также плесневые грибы и дрожжи.— К сожалению, из 15 проверенных образцов пять не соответствуют требованиям стандарта из-за наличия вредных микроорганизмов, — озвучивают результаты специалисты. — Так, в продукции торговых марок Paolo, «Еда из села» выявлены бактерии группы кишечной палочки, в йогуртах ТМ Organic Milk и ТМ «Согласие» — дрожжи, а в йогурте ТМ «Заречье» выявлены как кишечная палочка, так и дрожжи. Употребление такой продукции может быть небезопасным и привести к расстройствам пищеварения.Йогурт справедливо пользуется популярностью среди взрослых и маленьких потребителей. По сравнению с другими молочными продуктами в нем содержится больше аминокислот и микроэлементов: таких, как магний, йод, кальций, — а также витамина D, что способствует укреплению мышц и прочности костей. Но важнейшим является благотворное влияние йогурта на кишечное звено иммунной системы и процессы ферментации, поскольку молоко прошло определенные стадии окисления и стало более легким для усвоения.Основной технологический процесс всех кисломолочных напитков — это сквашивание, когда в молоко вносят закваску из микроорганизмов. Именно микроорганизмы создают благоприятную для человеческого организма среду, что многим известно из рекламных роликов.Для разных продуктов используют разные по набору микроорганизмов закваски. Согласно требованиям национального стандарта ДСТУ 4343:2004 «Йогурты. Общие технические условия» в зависимости от состава закваски йогурты делят на такие виды:— йогурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, производимый сквашиванием молока культурами видов Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus;— биойогурт — биопродукт на основе йогурта, который дополнительно содержит Lactobacillus acidophilus как пробиотик в количестве не менее чем 107 КУО/г в конце срока годности к употреблению;— бифидойогурт — бифидопродукт на основе йогурта, дополнительно содержащий Bifidobactericum в количестве не менее чем 106 КУО/г в конце срока годности к употреблению.Как же выбрать не просто вкусный, но полезный и качественный продукт?— Во-первых, обращайте внимание на условия хранения продукта в торговой сети, а точнее — в холодильной витрине. Оптимальная температура хранения йогуртов согласно требованиям ДСТУ 4343:2006 — не выше чем 6°С. Если условия хранения нарушены — не следует покупать такую продукцию, — советует Владимир Величко. — Во-вторых, не забывайте о внешнем виде упаковки — она должна быть чистой, целостной, без деформаций. В-третьих, изучайте маркировку — внимательно рассматривайте дату производства и срок хранения, указанные на этикетке. Качество и безопасность продукции производитель гарантирует только в указанный срок годности к употреблению. Таким образом, покупая йогурты, следует быть внимательным и помнить, что яркая картинка и реклама не всегда являются гарантией качества продукта.Для экспертизы специалисты ГП «Харьковстандартметрология» закупили в супермаркетах Харькова 15 йогуртов:— йогурт 1,5% жира с фруктовым наполнителем «Персик» ТМ «Простоквашино», ПАТ «Кременчугский гормолокозавод»;— йогурт питьевой 1,5% жира с наполнителем фруктовым пастеризованным «Персик» ТМ «Ферма», ООО «Молочная компания» «МИлк Лайн»;— йогурт со вкусом клубники 2,5% жира ТМ «Фругурт», Филиал ПАО « Вимм-Билль-Данн Украина» — «Харьковский молочный комбинат»;— йогурт жирный 2,5% жира с наполнителем «Черника» ТМ «Гармония», ООО «Лубенский молочный завод»;— йогурт с наполнителем «Вишня» 2,5% жира ТМ «Дольче», ООО «Молочный Дом Украина»;— йогурт питьевой «Жвавий смак» 1,5% жира с фруктовым наполнителем «Клубника-киви» ТМ «Danone», ООО «Данон Днепр»;— йогурт питьевой «Классический» 1,0% жира без сахара ТМ «Галиция», ЧАО «Галиция»;— йогурт с ароматом персика 1,5% жира ТМ «Яготинский», ПАО «Яготинский маслозавод»;— бифидойогурт питьевой «Активиа» с бифидобактериями Actiregularis «Классический» 1,5% жира ТМ «Активиа», ООО «Данон Днепр»;— бифидойогурт витаминизированный с фруктовым наполнителем «Клубника-банан» нежирный ТМ «Волошкове поле», ПАО «Юрия»;— йогурт питьевой 3,2% жира ТМ Paolo, СУИП ООО «ВЗТФ «Євро»;— йогурт жирный питьевой органический с наполнителем «Черника» 2,5% жира ТМ Organic Milk, ООО «Органик милк»;— йогурт «Классический» без гомогенизации без сахара 1,5% жира ТМ «Еда из села», ФЛ-П Московец С.Б.;— бифидойогурт витаминизированный 1,5% жира с наполнителем «Яблоко-злаки» ТМ «Злагода», ПАО «Комбинат «Приднепровский»;— йогурт жирный вишневый «Заречье» 2,5% жира ТМ «Заречье», ПАО «Купянский МКК».