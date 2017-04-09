Стиральный порошок может довести до слез

Весной взялась драить квартиру и чувствую, что задыхаюсь от бытовой химии. К тому же голова начинает раскалываться. Можно ли отравиться стиральным порошком и жидкостью для мытья стекол?

Вера Никитина

При использовании бытовых химических средств необходимо соблюдать определенные меры безопасности, предупреждают специалисты Харьковского лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины.Прежде всего они рекомендуют соблюдать правила хранения средств бытовой химии. Чтобы не перепутать отраву с едой, ни в коем случае нельзя переливать химию в посуду из-под пищевых продуктов, держать на кухне, в холодильнике, в шкафах с посудой или с продуктами. Особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы моющие средства не попали в руки детей.Самые распространенные случаи отравления бытовыми химикатами, как правило, связаны с превышением дозы, которая рекомендована для этих веществ, или не использование средств индивидуальной защиты (например, респиратора или перчаток).Чаще всего случаи отравления происходят из-за средств для уничтожения насекомых (инсектицидами) или моющих средств, причем эти вещества имеют разную степень токсичности. Моющие средства, — например, стиральные порошки, средства для мытья стекол, раковин, как правило, не вызывают тяжелого отравления. Их действие ограничивается раздражением слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта или путей дыхания или аллергическими реакциями, которые проявляются чиханием, слезотечением, заложенностью носа. Однако в последнее время приобретают популярность и агрессивные средства. Самые опасные среди них — инсектициды, которые включают в себя фосфорорганические соединения: хлорофос, карбофос, дихлофос. При нарушении правил использования они способны быстро вызывать тяжелые отравления. Первые симптомы отравления средствами бытовой химии — рвота, понос, сильная потливость, одышка, затрудненное дыхание. В тяжелых случаях человек теряет сознание. При вдыхании средств бытовой химии их токсичность проявляется головной болью, головокружением, тошнотой.Вспомогательные средства для поддержания чистоты в доме, — в частности, уксусная эссенция, которая используется в быту, при попадании на кожу или слизистые оболочки, вызывает химический ожог. Попадание уксуса внутрь опасно тяжелыми ожогами пищеварительного тракта, что чревато инвалидностью, поскольку ожоги приводят к образованию рубцовых сужений пищевода и желудка, нарушают проходимость пищи.Отравление вызывает и употребление внутрь нашатырного спирта. Довольно часто бывают случаи попадания в ротовую полость этой жидкости, когда больному в бессознательном состоянии подносят к носу не тампон, смоченный нашатырным спиртом, как это нужно делать, а открытый флакон. Следствием такой опрометчивости становится серьезный ожог.При первых признаках отравления химическими веществами нельзя медлить — нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. Медикам нужно обязательно сообщить, от чего именно произошло отравление.