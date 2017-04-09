Какая диета поможет нормализовать давление

В последнее время скачет давление. Какие продукты можно есть при гипертонии и хороша ли в этом смысле средиземноморская диета?

Мария

— Большинство диет для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями основано на уменьшении калорийности рациона на 10–15% за счет снижения жиров и легкоусвояемых углеводов, — отвечает кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории Национального института терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины Дмитрий Милославский. — Один из важных принципов — максимально сократить употребление технологически обработанной пищи. Такие пищевые продукты — от колбасы до хлеба — главные источники неполезных веществ, в частности, соли, сахара, насыщенного жира и трансжира. Все они приводят к повышению артериального давления и уровня вредного холестерина в крови, к набору веса. Готовьте большинство блюд самостоятельно с минимальным добавлением соли, сахара и животного жира. Еду не нужно жарить или тушить — только отваривать. Пища должна быть богата свежими овощами и фруктами (салаты, пюре), содержащими пектин, который препятствует всасыванию холестерина в кишечнике. Лучше употреблять только легкоусвояемое мясо — птицы или кролика, продукты, которые содержат лецитин (он препятствует отложению жиров в сосудистой стенке), а также пшеничные отруби, орехи, печень. Пища должна быть богата витаминами C, А и Е, которые укрепляют сосудистую стенку (эти витамины содержатся в цитрусовых, шиповнике, черной смородине, зелени). Желательно увеличить употребление морепродуктов, хлеба из крупы (они содержат йод, магний). Для нормализации АД снижение потребления соли является обязательным условием. При этом нужно помнить, что основное количество соли поступает в организм с технологически обработанными продуктами и готовыми блюдами. Есть нужно небольшими порциями и часто (5–6 раз в день). Один день в неделю сделать разгрузочным (подойдет яблочная или творожная диета). Количество жидкости в сутки — до 1,5 литра.Что касается средиземноморской диеты, то, по мнению специалиста, она рекомендована людям, имеющим повышенный сердечно-сосудистый риск. Суть средиземноморского рациона — преобладание фруктов (особенно свежих), овощей (лучше корнеплодов и зелени); цельнозерновых продуктов (хлебных злаков, хлеба, гречневой, овсяной, ячменной каши, макаронных изделий из твердых сортов пшеницы); жирной морской рыбы (она богата жирными кислотами омега-3). Кроме того, такая диета предполагает замещение молочных продуктов с высоким содержанием жиров молочными продуктами с низким содержанием жира или обезжиренными (от 2,5% и меньше); использование оливкового или льняного масел, всевозможных орехов (грецкие, миндаль, фундук, арахис без сахара и соли). Ограничьте употребление алкоголя. Злоупотребление алкоголем значительно повышает давление. Для этого достаточно двух порций алкоголя (одна порция соответствует 150 мл вина или 50 мл водки).