«За чисте довкілля»: в Харькове и области прошел масштабный субботник

В Харькове это уже третий за последние недели массовый субботник. Харьковчане присоединились ко всеукраинской акции «За чисте довкілля». Весенняя уборка прошла во всех районах города. Для уборки города было задействовано около 240 единиц техники. С помощью которой, по данным горсовета
, ликвидировали семь несанкционированных свалок, благоустроили места разрытий, вывезли 1250 м³ негабаритного мусора, очистили 424 га территорий парков, дворов, улиц и бесхозных территорий, покрасили порядка 500 скамеек, 180 урн, полтысячи элементов детских и спортивных площадок, установили две новые площадки. Посадить более 1200 деревьев и цветов.
Субботники прохошли не только в городе, но и во всех районах области. По подсчетам обладминистрации,
в них приняли участие свыше 250 тысяч человек. Ликвидировали порядка семисот несанкционированных свалок, вывели больше 6 тысяч м³ мусора.
Масштабный субботник прошел в Балаклейском районе. Как сообщил глава райгосадминистрации Степан Масельский, трудиться вышли тысячи людей, в работах было задействовано больше 50 единиц техники. Жители высаживали деревья, занимались побелкой. Особое внимание уделили территориям, которые больше всего пострадали от взрывов на военных складах.
– Полным ходом идут восстановительные работы: установка окон, ремонт кровель. Все работаем без выходных, – сказал Степан Масельский.
В Чугуевском районе во время работ по благоустройству было убрано больше 1,4 га земли, ликвидировано 18 свалок, вывезено около 47 м³ мусора, покрашены памятники, детские и спортивные площадки. К проведению Дня благоустройства было привлечено около 6 тысяч человек и 130 предприятий и учреждений.
В Харьковском районе особое внимание уделили территории возле комплекса Голодомора 1932-1933 годов, который находится в поселке Покотиловка, территории возле памятника Ощепкова, подъездов к Харьковскому району и территории пляжа в поселке Безлюдовка.
Работы по благоустройству территорий населенных пунктов, учреждений, парков, берегов водоемов проводятся в каждом районе области.