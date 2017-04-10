Обзор новостей за 3—9 апреля: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)

– Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление. Есть такой момент. Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к краю. Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила, – сообщила депутат Верховной Рады Ирина Луценко.
Во вторник Украина отреагировала на угрозы организаторов «Евровидения» исключить ее из песенного конкурса за отказ в пересечении границы российской участнице Юлии Самойловой. Наблюдательный совет Общественной телерадиокомпании призвал Европейский вещательный союз уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не оказывать давление по поводу данного решения. Многие украинцы сформулировали этот посыл гораздо короче, однако привести их месседжи дословно мы не можем по этическим соображениям.
Харьковчане же в этот день активно обсуждали вопрос, кому нужно жаловаться, если астматикам и гипертоникам отказывают в бесплатных лекарствах. Как известно, начиная с 1 апреля пациенты, страдающие гипертонией, сахарным диабетом и бронхиальной астмой имеют право на получение необходимых им лекарств бесплатно. Для этого, по заверениям правительства, необходимо просто взять у доктора специальный рецепт. Однако, как оказалось, харьковские врачи выписывать их пока отказываются.
В среду в Европарламенте прошли дебаты относительно предоставления (или непредоставления) Украине безвизового режима. Депутаты заявили, что страна в выполнении требований для введения безвизового режима с Европейским Союзом «даже превзошла ожидания» в плане воплощения реформ.
– На территории Российской Федерации в непосредственной близости к границе Украины на сегодняшний день развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью свыше 18 тысяч военнослужащих, около 1370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и систем залпового огня, около 700 боевых самолетов и вертолетов, 24 боевых кораблей, – заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.
Четверг тоже прошел под знаком евроинтеграции. Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим. Причем «за» проголосовал 521 депутат, «против» – 75, воздержались – 36.
Тем временем в Харькове презентовали электронного гида. Харьковчанин создал мобильное приложение, которое поможет жителям и гостям Первой столицы больше узнать о старинной архитектуре города и сделать прогулку по улицам интересной и познавательной. Скачать приложение можно бесплатно на мобильные устройства с операционной системой Android.
В пятницу стало известно, что Европейский Союз ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны. Теперь проверки коснутся и граждан ЕС. В частности, их документы будут сверяться с базами данных служб безопасности. Однако, вопреки заявлениям «зрадофилов», это никак не связано с предоставлением безвиза Украине. Меры по ужесточению контроля были предложены после терактов в Париже в ноябре 2015 года, и призваны отслеживать потенциальных джихадистов с европейскими паспортами, которые отправляются в Сирию и Ирак или возвращаются оттуда.
В этот же день выяснилось, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уменьшила зону загрязнения в Балаклее до радиуса 500 метров. То есть можно считать, что эта история подошла к концу. Хотелось бы только, чтобы в эпилоге были все-таки названы и исполнители, и заказчики преступления.
В выходные харьковские велоэнтузиасты объявили о начале сезона ночных велопрогулок. Официально покатушки NightRide стартовали 8 апреля. Присоединиться к заезду смог каждый желающий. От станции метро «23 Августа» колонна направилась в сторону сквера «Стрелка», далее – на Одесскую, проехала до станции метро «Дворец спорта» и финишировала на площади Героев Небесной сотни. Велосипедисты проехали 43,7 км в прогулочном темпе с получасовыми чек-поинтами.
— Именно ночью можно расслабиться и насладиться ездой на велосипеде. Автомобилей на дорогах почти нет, начинаешь замечать новые места и наслаждаться огнями города в компании отличных людей, — говорит организатор акции Алескей Чичкунов.