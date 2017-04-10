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Обзор новостей за 3—9 апреля: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)

фото: Михаил Кучнев

Обзор новостей за 3—9 апреля: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)
Обзор новостей за 3—9 апреля: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио) Прошедшая неделя несомненно войдет в историю Украины тем, что Европарламент таки проголосовал за предоставление Украине безвизового режима.
Конечно, это еще не конец процесса, однако теперь уже, по большому счету, остались только формальности. Как говорится в таких случаях, как ни мучилась, а родила…



В радиовыпуске звучит песня Александра Барыкина
на слова Николая Рубцова «Букет»

Понедельник запомнился страшной трагедией, которая произошла в Санкт-Петербурге. В разгар рабочего дня в метро сработало взрывное устройство, которое унесло жизни 14 человек. Кроме того, пострадало более пятидесяти пассажиров. Можно сколько угодно гадать о заказчиках и исполнителях, строить версии и спорить, кому выгодно, но теракт – это всегда теракт. Скорбим.

По Украине же в этот день пронеслась весть о том, что глава НБУ Валерия Гонтарева написала заявление об отставке.

– Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление. Есть такой момент. Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к краю. Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила, – сообщила депутат Верховной Рады Ирина Луценко.

Однако через полдня Нацбанк опроверг слова нардепа. А осадочек, как говорится, остался. Впрочем, как оказалось, на этот раз не зря.

Во вторник Украина отреагировала на угрозы организаторов «Евровидения» исключить ее из песенного конкурса за отказ в пересечении границы российской участнице Юлии Самойловой. Наблюдательный совет Общественной телерадиокомпании призвал Европейский вещательный союз уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не оказывать давление по поводу данного решения. Многие украинцы сформулировали этот посыл гораздо короче, однако привести их месседжи дословно мы не можем по этическим соображениям.

Харьковчане же в этот день активно обсуждали вопрос, кому нужно жаловаться, если астматикам и гипертоникам отказывают в бесплатных лекарствах. Как известно, начиная с 1 апреля пациенты, страдающие гипертонией, сахарным диабетом и бронхиальной астмой имеют право на получение необходимых им лекарств бесплатно. Для этого, по заверениям правительства, необходимо просто взять у доктора специальный рецепт. Однако, как оказалось, харьковские врачи выписывать их пока отказываются.

В среду в Европарламенте прошли дебаты относительно предоставления (или непредоставления) Украине безвизового режима. Депутаты заявили, что страна в выполнении требований для введения безвизового режима с Европейским Союзом «даже превзошла ожидания» в плане воплощения реформ.

На противоположной стороне дела обстоят несколько хуже. Стало известно, что Россия сосредоточила возле границы большое количество военнослужащих и военной техники.

– На территории Российской Федерации в непосредственной близости к границе Украины на сегодняшний день развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью свыше 18 тысяч военнослужащих, около 1370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и систем залпового огня, около 700 боевых самолетов и вертолетов, 24 боевых кораблей, – заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

Четверг тоже прошел под знаком евроинтеграции. Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим. Причем «за» проголосовал 521 депутат, «против» – 75, воздержались – 36.

Тем временем в Харькове презентовали электронного гида. Харьковчанин создал мобильное приложение, которое поможет жителям и гостям Первой столицы больше узнать о старинной архитектуре города и сделать прогулку по улицам интересной и познавательной. Скачать приложение можно бесплатно на мобильные устройства с операционной системой Android.

В пятницу стало известно, что Европейский Союз ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны. Теперь проверки коснутся и граждан ЕС. В частности, их документы будут сверяться с базами данных служб безопасности. Однако, вопреки заявлениям «зрадофилов», это никак не связано с предоставлением безвиза Украине. Меры по ужесточению контроля были предложены после терактов в Париже в ноябре 2015 года, и призваны отслеживать потенциальных джихадистов с европейскими паспортами, которые отправляются в Сирию и Ирак или возвращаются оттуда.

В этот же день выяснилось, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уменьшила зону загрязнения в Балаклее до радиуса 500 метров. То есть можно считать, что эта история подошла к концу. Хотелось бы только, чтобы в эпилоге были все-таки названы и исполнители, и заказчики преступления.

В Харькове пройдет 49-я велогонка на призы «Вечернего Харькова»


В выходные харьковские велоэнтузиасты объявили о начале сезона ночных велопрогулок. Официально покатушки NightRide стартовали 8 апреля. Присоединиться к заезду смог каждый желающий. От станции метро «23 Августа» колонна направилась в сторону сквера «Стрелка», далее – на Одесскую, проехала до станции метро «Дворец спорта» и финишировала на площади Героев Небесной сотни. Велосипедисты проехали 43,7 км в прогулочном темпе с получасовыми чек-поинтами.

— Именно ночью можно расслабиться и насладиться ездой на велосипеде. Автомобилей на дорогах почти нет, начинаешь замечать новые места и наслаждаться огнями города в компании отличных людей, — говорит организатор акции Алескей Чичкунов.

Ну что же, как говорится, погнали!

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