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«Нежданчик» дня: «Шахтер» проиграл «Черноморцу» в Харькове

«Нежданчик» дня: «Шахтер» проиграл «Черноморцу» в Харькове
В матче 24 тура национального чемпионата по футболу в Премьер-лиге донецкий «Шахтер» совсем неожиданно проиграл одесскому «Черноморцу».
Игра проходила 9 апреля в Харькове, на стадионе «Металлист», куда, как известно, с некоторых пор «Шахтер» приезжает из Киева на домашние матчи.

Донецкая команда довольно легко начала игру. Одна из комбинаций привела к голу. Бернард сыграл в стенку с Бланко-Лещуком, вошел в штрафную и пробил Каневцева. Все говорило о том, что сейчас голы пойдут один за другим. Не тут-то было!

«Черноморец» вбрасывал аут на чужой половине поля. Мяч долетел до Хобленко, а тот уже скинул под удар Андриевскому. Он попал «в десятку» – шансов у Пятова не было. На перемену команды разошлись при равном счете.

В середине второго тайма у одесситов сыграла контратака. Марлос потерял мяч в центре поля, Татарков отправил все того же Хобленко по правому флангу, а тот прострелил в центр на появившегося внезапно Элиаса. Появился он действительно, как черт из табакерки, и его никто не успел прикрыть. После этого на табло загорелось «1:2».

Дальше пошел навал у ворот Каневцева. Да такой плотный, что под конец на штурм вышел даже Пятов. Но даже при таком риске сравнять счет не удалось.

Таким печальным образом «Шахтер» потерпел первое поражение в чемпионате, причем, далеко не от самой крутой команды. «Черноморец» после такого для многих «нежданчика» сразу после выходного понедельника вгрызается в борьбу за еврокубки.

В то же воскресенье донецкий «Олимпик» натерпелся от киевского «Динамо» в 4:0, игра «Александрии» против луганской «Зари» ничего не дала (0:0), «Карпаты» и «Днепр» во Львове скатали мировую 2:2. Днем раньше, в субботу, в том же 24-м туре «Волынь» была близка к тому, чтобы в Каменском в матче со «Сталью» набрать свои первые очки с декабря. Но не получилось – 1:0. С таким же результатом «Зірка» получила победу над полтавськой «Ворсклой».

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