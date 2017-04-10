Вандалы, повредившие баннер на площади, сдались полиции 10 апреля 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Вандалы, которые 20 марта повредили баннер с фотографиями погибших в зоне АТО, установленный на площади Свободы, сами пришли в полицию.