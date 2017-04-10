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Вандалы, повредившие баннер на площади, сдались полиции

Вандалы, повредившие баннер на площади, сдались полиции
Вандалы, которые 20 марта повредили баннер с фотографиями погибших в зоне АТО, установленный на площади Свободы, сами пришли в полицию.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, к материалам уголовного производства было приобщено видео с камер наблюдения и сообщения граждан из социальных сетей, в которых были указаны вероятные правонарушители.

В ходе проверки информация о трех мужчинах, которые могли повредить баннер, подтвердилась. Двое из них после просмотра публикаций на эту тему в интернете пришли в районный отдел полиции добровольно.

Следователю молодые люди рассказали, что ночью они, находясь в нетрезвом состоянии, возвращались с дня рождения домой. Когда они проходили по площади Свободы, их третий приятель подбежал к баннеру с фотографиями и начал его срывать. Друзья пытались его остановить, но их слова на него не подействовали.

В настоящее время правоохранителями проверяется правдивость слов парней и устанавливается местонахождение третьего фигуранта.

Следствие продолжается. Шевченковским отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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