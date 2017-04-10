«ЛандауЦентр» вынесет на площадь телескоп

К Международному дню полета человека в космос, который отмечается во всем мире 12 апреля, учебный центр «ЛандауЦентр» Каразинского университета готовится весьма серьезно.

Кстати

Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

В следующую субботу, 15 апреля, «ЛандауЦентр» вместе с воспитанниками Малого каразинского университета при поддержке ученых НИИ астрономии ХНУ имени В. Н. Каразина организует интерактивно-познавательную программу «Мои мечты о космосе». Дети, принимавшие самое активное участие в таких известных мероприятиях, как «День числа Пи», «Зимняя математическая игротека», научные пикники, теперь готовят любопытные задания, связанные с космосом и астрономией, для всех посетителей «ЛандауЦентра». Это не только интересные задачи, но и модели, экспонаты, которые ребята создадут вместе со своими родителями. Организатором детской площадки выступила преподаватель Малого каразинского университета, руководитель математического кружка «Дважды два» Галина Годованная.— Когда я училась в первом классе, мы с одноклассниками были на каком-то параде «космонавтами», — улыбается Галина Годованная. — Родители смастерили нам скафандры из воздушных шариков, оклеенных папье-маше. Как же мы гордились своими костюмами!Космос, безусловно, — это мечта! Так было всегда. Но это еще и научные достижения, открытия, работа высокого интеллекта, замечательных коллективов людей. Поэтому «ЛандауЦентр» вместе с «малыми каразинцами» и их родителями решил подготовить праздник для всех, для кого космос остается красивой мечтой.Кроме детской части праздника, в «ЛандауЦентре» пройдет популярная лекция сотрудника «ЛЦ», студента пятого курса физического факультета Каразинского университета, астронома Вахтанга Маркарова «Интересное об астрономии». После первой своей лекции, которая, кстати говоря, сопровождалась демонстрациями ценных астрономических инструментов XIX–XX века, Вахтанг был очень воодушевлен тем, что послушать его рассказ об астрономии пришли десятки людей.— Человеку интересен мир, в котором он живет, — говорит Вахтанг. — Любопытно понять, что именно его окружает, когда все началось, когда закончится и закончится ли вообще. А детям интересна эта наука, потому что многие взрослые не могут ответить на бесчисленные астрономические вопросы. И тогда ребята обращаются к специалистам.Когда мне было шесть лет, я мог прослушать три лекции по астрономии кряду. Поэтому я знаю, что такое интерес.После всех мероприятий Вахтанг обещает вынести на площадь настоящий телескоп.