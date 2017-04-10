Наташа Прах: «Агрессия извне не сможет победить» 10 апреля 2017 г. Вечерний Харьков 1 0

Посол Словении Наташа Прах объяснила, за счет чего ее страна быстро вышла из гражданской войны и стала относительно успешной балканской республикой.