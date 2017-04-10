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Президент утвердил национальную программу «Украина – НАТО» на 2017 год

Президент утвердил национальную программу «Украина – НАТО» на 2017 год
Петр Порошенко подписал Указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2017 год».
Программа на 2017 год – существенно обновленная и усовершенствованная. Документ подготовлен в соответствии с новым порядком разработки годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО (ГНП) и оценивания результатов их выполнения, который был утвержден Президентом Украины 7 декабря 2016 года.

Программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства: от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

ГНП-2017 предусматривает дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание всеохватывающего практического сотрудничества с Альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств-членов Организации для усиления обороноспособности Украины и возможностей противодействовать продолжающейся российской агрессии.

Программа также направлена на выполнение решений, принятых по результатам заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве. В частности, усиления поддержки нашей страны путем реализации Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, в том числе проектов в рамках соответствующих Трастовых фондов НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет Министров Украины.

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