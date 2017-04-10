Культура

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Шварценеггер отказался сниматься в «Неудержимых» без Сталлоне

Шварценеггер отказался сниматься в «Неудержимых» без Сталлоне
Американский актер Арнольд Шварценеггер не станет участвовать в продолжении франшизы «Неудержимые» после ухода из проекта актера и режиссера Сильвестра Сталлоне.

«"Неудержимых" не может быть без Слая (прозвище Сталлоне). Я никогда бы не стал делать фильм без него, ну уж нет», — сказал Шварценеггер.

Отмечается, что представитель Сталлоне подтвердил слухи об уходе актера из серии. Причиной отказа от работы стал конфликт с продюсерами в вопросах выбора режиссера и утверждения сценария.

Сталлоне исполнил главную роль и выступил одним из сценаристов во всех трех картинах франшизы, а также стал режиссером первой ленты.

Шварценеггер сыграл одного из ключевых персонажей во всех вышедших фильмах. По его словам, съемки четвертой части запланированы на август, однако актер еще не видел сценария и не уверен, что он уже написан.

Ранее в апреле Шварценеггер опроверг слухи о том, больше не будет сниматься в фильмах франшизы «Терминатор». Он также добавил, что к работе над продолжением боевика вернется режиссер Джеймс Кэмерон.

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