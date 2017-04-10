Спектакль о Гарри Поттере получил рекордные девять премий Лоуренса Оливье

Постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» стала триумфатором театральной премии Лоуренса Оливье 2017 года, получив девять наград.

Спектакль победил в номинациях «Лучшая новая пьеса», «Лучший актер» (Джейми Паркер в роли взрослого Гарри Поттера), «Лучший актер второго плана» (Энтони Бойл в роли Скорпиуса Малфоя), «Лучшая актриса второго плана» (Нома Думезвени в роли Гермионы Грейнджер), «Лучший режиссер-постановщик» (Джон Тиффани), «Лучший дизайн костюмов», «Лучшее звуковое оформление», «Лучшее освещение» и «Лучшие декорации».



Среди других лауреатов премии — постановки «Иисус Христос — суперзвезда», «День сурка», и «Школа рока». Церемония вручения состоялась в Лондоне 9 апреля.

Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» была написана автором поттерианы Джоан Роулинг и драматургом Джеком Торном. Ее действие разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в книге «Гарри Поттер и дары Смерти». В основной серии поттерианы семь романов. Помимо этого, британская писательница выпустила три книги из вселенной «Гарри Поттера»: «Фантастические звери и места их обитания», «Сказки Барда Бидля» и «Квиддич с древности до наших дней».

Премия имени Лоуренса Оливье вручается с 1976 года Театральным сообществом Лондона. Она входит в число наиболее престижных театральных наград мира.