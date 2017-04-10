Спектакль о Гарри Поттере получил рекордные девять премий Лоуренса Оливье
10 апреля 2017 г.
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10 апреля 2017 г.
Спектакль победил в номинациях «Лучшая новая пьеса», «Лучший актер» (Джейми Паркер в роли взрослого Гарри Поттера), «Лучший актер второго плана» (Энтони Бойл в роли Скорпиуса Малфоя), «Лучшая актриса второго плана» (Нома Думезвени в роли Гермионы Грейнджер), «Лучший режиссер-постановщик» (Джон Тиффани), «Лучший дизайн костюмов», «Лучшее звуковое оформление», «Лучшее освещение» и «Лучшие декорации».
Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» была написана автором поттерианы Джоан Роулинг и драматургом Джеком Торном. Ее действие разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в книге «Гарри Поттер и дары Смерти». В основной серии поттерианы семь романов. Помимо этого, британская писательница выпустила три книги из вселенной «Гарри Поттера»: «Фантастические звери и места их обитания», «Сказки Барда Бидля» и «Квиддич с древности до наших дней».
Премия имени Лоуренса Оливье вручается с 1976 года Театральным сообществом Лондона. Она входит в число наиболее престижных театральных наград мира.
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