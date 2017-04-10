Власть

  • 200
    •  / 

Валерия Гонтарева подала в отставку: официально

Валерия Гонтарева подала в отставку: официально
Глава Национального банка Валерия Гонтарева решила подать в отставку с 10 мая.
Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.

«Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке с 10 мая текущего года», – сказала она.

Она добавила, что если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше, то готова уйти раньше.

Глава Национального банка сообщила также, что после ее отставки каких-либо других изменений в правлении регулятора не будет. Она подчеркнула, что также не будет изменений в политике регулятора.

«Я считаю, что моя миссия выполнена, а реформы сделаны. Впервые в истории Украины отставка главы НБУ является неполитическим решением», – сообщила Валерия Гонтарева.

Верховная Рада назначила Валерию Гонтареву главой Национального банка в июне 2014 года.

Согласно действующему законодательству глава Национального банка увольняется и назначается Верховной Радой по представлению президента.

Валерия Гонтарева стала первой женщиной-главой Национального банка за всю историю Украины.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Альянс

Лента новостей11 апреля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6931 грн
100 USD 2693.32 грн
100 EUR 2849 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи