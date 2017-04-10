Валерия Гонтарева подала в отставку: официально

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.
«Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке с 10 мая текущего года», – сказала она.
Она добавила, что если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше, то готова уйти раньше.
Глава Национального банка сообщила также, что после ее отставки каких-либо других изменений в правлении регулятора не будет. Она подчеркнула, что также не будет изменений в политике регулятора.
«Я считаю, что моя миссия выполнена, а реформы сделаны. Впервые в истории Украины отставка главы НБУ является неполитическим решением», – сообщила Валерия Гонтарева.
Верховная Рада назначила Валерию Гонтареву главой Национального банка в июне 2014 года.
Согласно действующему законодательству глава Национального банка увольняется и назначается Верховной Радой по представлению президента.
Валерия Гонтарева стала первой женщиной-главой Национального банка за всю историю Украины.