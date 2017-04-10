Валерия Гонтарева подала в отставку: официально

Глава Национального банка Валерия Гонтарева решила подать в отставку с 10 мая.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.«Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке с 10 мая текущего года», – сказала она.Она добавила, что если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше, то готова уйти раньше.Глава Национального банка сообщила также, что после ее отставки каких-либо других изменений в правлении регулятора не будет. Она подчеркнула, что также не будет изменений в политике регулятора.«Я считаю, что моя миссия выполнена, а реформы сделаны. Впервые в истории Украины отставка главы НБУ является неполитическим решением», – сообщила Валерия Гонтарева.Верховная Рада назначила Валерию Гонтареву главой Национального банка в июне 2014 года.Согласно действующему законодательству глава Национального банка увольняется и назначается Верховной Радой по представлению президента.Валерия Гонтарева стала первой женщиной-главой Национального банка за всю историю Украины.