В Украине отменили абонплату за газ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила решение о введении абонплаты за газ.

Такое решение в НКРЭКУ приняли сегодня, 10 апреля.«Отменить, провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было повышения согласно этому решению», – сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.Напомним, 28 марта НКРЭКУ утвердила размер абонплаты за подключение к системе газоснабжения. По решению комиссии, каждый потребитель должен был ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости пересмотра регулятором принятого решения. Он отметил, что согласно проведенному анализу решение о введении абонплаты может обернуться ростом платежей за газ для различных категорий потребителей в 1,3-3 раза, что является недопустимым, поскольку будет касаться нескольких миллионов домохозяйств.Позднее о необходимости приостановить действие постановления об абонплате за газ заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, должно быть найдено согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается.