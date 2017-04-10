Экономика

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В Украине отменили абонплату за газ

В Украине отменили абонплату за газ
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила решение о введении абонплаты за газ.
Такое решение в НКРЭКУ приняли сегодня, 10 апреля.

«Отменить, провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было повышения согласно этому решению», – сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Напомним, 28 марта НКРЭКУ утвердила размер абонплаты за подключение к системе газоснабжения. По решению комиссии, каждый потребитель должен был ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости пересмотра регулятором принятого решения. Он отметил, что согласно проведенному анализу решение о введении абонплаты может обернуться ростом платежей за газ для различных категорий потребителей в 1,3-3 раза, что является недопустимым, поскольку будет касаться нескольких миллионов домохозяйств.

Позднее о необходимости приостановить действие постановления об абонплате за газ заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, должно быть найдено согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается.

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