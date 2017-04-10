Культура

  • 196
    •  / 

Михаил Казиник возвращается в Украину с новой программой

Михаил Казиник возвращается в Украину с новой программой
Новая программа Михаила Казиника «Музыка вечности и любви» — это возможность насладиться игрой выдающегося скрипача и открыть для себя секретные «коды» восприятия классической музыки.
Много лет Михаил Казиник совмещает музыкальную и просветительскую деятельность. Концерты-лекции мастера всегда вызывают искренний интерес и пользуются успехом в странах Восточной и Западной Европы, США. Жители Украины также могут послушать чарующие звуки классики и открыть для себя что-то новое в известных произведениях великих композиторов.

— Искусство — ни что иное, как застывшая в Вечности энергия Любви. Эта энергия — единственное, что скрепляет Цивилизацию, защищает ее от разрушительных сил и дает веру в будущее. Открыть для себя язык Вечности и Любви — важнейшая задача для обретения счастья», — так раскрывает мастер главный принцип, который лежит в основе новой программы.

Михаил Казиник является музыковедом высшей категории, гостевым профессором при Стокгольмском институте Драмы и музыкальным экспертом ежегодного Нобелевского концерта.

С Украиной музыканта связывают давние дружественные связи. Предыдущий украинский тур «Я обниму вас музыкой» в 2016 году имел большой успех.

В этом году выступление Михаила Казиника состоится 24 апреля в театре им. Шевченко.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Альянс

Лента новостей11 апреля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6931 грн
100 USD 2693.32 грн
100 EUR 2849 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи