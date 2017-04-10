Михаил Казиник возвращается в Украину с новой программой

Новая программа Михаила Казиника «Музыка вечности и любви» — это возможность насладиться игрой выдающегося скрипача и открыть для себя секретные «коды» восприятия классической музыки.

Много лет Михаил Казиник совмещает музыкальную и просветительскую деятельность. Концерты-лекции мастера всегда вызывают искренний интерес и пользуются успехом в странах Восточной и Западной Европы, США. Жители Украины также могут послушать чарующие звуки классики и открыть для себя что-то новое в известных произведениях великих композиторов.— Искусство — ни что иное, как застывшая в Вечности энергия Любви. Эта энергия — единственное, что скрепляет Цивилизацию, защищает ее от разрушительных сил и дает веру в будущее. Открыть для себя язык Вечности и Любви — важнейшая задача для обретения счастья», — так раскрывает мастер главный принцип, который лежит в основе новой программы.Михаил Казиник является музыковедом высшей категории, гостевым профессором при Стокгольмском институте Драмы и музыкальным экспертом ежегодного Нобелевского концерта.С Украиной музыканта связывают давние дружественные связи. Предыдущий украинский тур «Я обниму вас музыкой» в 2016 году имел большой успех.В этом году выступление Михаила Казиника состоится 24 апреля в театре им. Шевченко.