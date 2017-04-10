Политика

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«Батьківщина» готовит всеукраинский референдум против продажи земли

«Батьківщина» готовит всеукраинский референдум против продажи земли
Партия «Батьківщина» совместно с Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев Украины начинает подготовку ко Всеукраинскому референдуму о запрете на продажу сельскохозяйственной земли.
Об этом сообщила председатель партии Юлия Тимошенко 7 апреля во время пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, в настоящее время реализуется стратегия отбора у народа Украины последнего ресурса – сельскохозяйственной земли.

Юлия Тимошенко сообщила, что президент, премьер-министр, министр финансов и глава НБУ подписали письмо намерений о том, что в этом году сельскохозяйственная земля «уйдет с молотка».

Кроме того, отметила лидер «Батьківщини», не без участия президента в Конституционный суд направлено представление об отмене моратория на продажу земли.

– Это представление подписали депутаты БПП, «Народного фронта», часть «Самопомощи» и депутат от Радикальной партии. И председатель государства давит, чтобы это представление об отмене моратория было рассмотрено, – сказала народный депутат.

Как отметила Тимошенко, «Батьківщина» ни в коем случае не поддержит продажу земли с молотка: «Такой традиции в самых развитых аграрных странах нет. Украина имеет почти 42 млн. га земли, это 72% украинской территории. Мы живем на золоте! Именно поэтому наша цель – увеличить количество фермерских хозяйств в 36,2 раза, чтобы дойти до среднеевропейского показателя».

Она также отметила, что аграрной мафии и власти, которые рассказывают о том, что «продажа земли – это наше счастье», надо противопоставить волю украинского народа.

– В связи с этим «Батьківщина» разворачивает по всей стране систему создания инициативных групп для проведения референдума, сбора трех млн подписей. Мы будем бороться за то, чтобы земля не стала товаром, – сказала Юлия Тимошенко и призвала объединиться всем общественным организациям, которые готовы отстаивать интересы украинского народа.

Она убеждена, что в стране должна быть создана система поддержки фермерских хозяйств, а фермеры должны платить единый налог – налог на землю. Также должна быть система финансовой поддержки развития фермерства, а кредиты должны стоить не дороже 3% годовых, добавила политик.

Наконец Юлия Тимошенко призвала украинский объединиться и не позволить власти разворовать в Украине последний ресурс – землю.

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