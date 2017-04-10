Харьков

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В Харькове начали ремонтировать площадки для выгула собак

В Харькове начали ремонтировать площадки для выгула собак
Ремонт площадок для дрессировки и выгула собак начался в Харькове.
Как сообщил главный инженер КП «Центр обращения с животными» Александр Емельяненко, рабочие предприятия приводят в порядок ограждения, красят деревянные элементы конструкций, убирают территорию. Например, сегодня такие работы прошли на ул. Чередниченковской, 7.

– После зимы все площадки, в принципе, в нормальном состоянии. Где-то надо немного подкрасить, где-то заменить деревянные элементы. На этой площадке расшатались столбы ограждения, которые мы забетонируем. В целом же площадки пользуются большой популярностью, и владельцы собак просят установить их как можно больше, – отметил Александр Емельяненко.

До конца мая все 16 площадок для дрессировки и выгула, которые есть в городе, будут отремонтированы. В этом году планируется установить еще пять площадок, но с местом расположения пока не определились, информирует пресс-служба горсовета.

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