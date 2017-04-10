Переулок в центре Харькова оцепили силовики: фото-факты

На месте находятся сотрудники полиции в полной анимуции – бронежилетах и касках. силовики пытаются освободить переулок от припаркованных автомобилей. Въезд в переулок заблокирован автомобилями силовиков.
Присутствие силовиков обусловлено тем, что 10 апреля на улице Донец-Захаржевского представители «Национального корпуса» начали бессрочную акцию по блокированию российских банков и замуровали вход в отделение Сбербанка России.
Сотрудники банка успели выйти из отделения еще до того, как дверь замуровали.
Вход в банк замурован пеноблоками, на витрину нанесена надпись Rus bank over, стекла также заклеили агитационными листовками. У офиса дежурит около 50 активистов. Пикет оборудован специальными сидениями, а также печкой, сделанной из стальной бочки.
Как пояснили активисты, организован круглосуточный пикет офиса, который будет работать до тех пор, пока учреждение официально не закроют. Печка нужна для обогрева активистов ночью. Пока у офиса дежурит около 50 человек, но их будет больше.
Как сообщил лидер гражданского корпуса «Азов» Олег Ширяев на своей странице в Facebook, между активистами и полицией произошла стычка – активистов попытался оттеснить от банка батальон «Харьков» и полиция.
«Пострадало около 10 активистов», – сообщил Олег Ширяев.
В частности, у одного из активистов разбита голова.