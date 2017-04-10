Переулок в центре Харькова оцепили силовики: фото-факты

В Харькове силовики оцепили переулок Мечникова, который соединяет улицы Сумскую и Донец-Захаржевского.

На месте находятся сотрудники полиции в полной анимуции – бронежилетах и касках. силовики пытаются освободить переулок от припаркованных автомобилей. Въезд в переулок заблокирован автомобилями силовиков.Присутствие силовиков обусловлено тем, что 10 апреля на улице Донец-Захаржевского представители «Национального корпуса» начали бессрочную акцию по блокированию российских банков и замуровали вход в отделение Сбербанка России.Сотрудники банка успели выйти из отделения еще до того, как дверь замуровали.Вход в банк замурован пеноблоками, на витрину нанесена надпись Rus bank over, стекла также заклеили агитационными листовками. У офиса дежурит около 50 активистов. Пикет оборудован специальными сидениями, а также печкой, сделанной из стальной бочки.Как пояснили активисты, организован круглосуточный пикет офиса, который будет работать до тех пор, пока учреждение официально не закроют. Печка нужна для обогрева активистов ночью. Пока у офиса дежурит около 50 человек, но их будет больше.Как сообщил лидер гражданского корпуса «Азов» Олег Ширяев на своей странице в Facebook, между активистами и полицией произошла стычка – активистов попытался оттеснить от банка батальон «Харьков» и полиция.«Пострадало около 10 активистов», – сообщил Олег Ширяев.В частности, у одного из активистов разбита голова.