Загранпаспорта в Харькове будут выдавать в «Прозрачных офисах»

«Прозрачные офисы» откроются в конце апреля

Попасть на прием за 15 минут

В Пенсионный фонд идти не придется

«Молодежное окно» и детская комната

В прозрачных офисах можно получить ID-карту

Личное дело

Виктория Владимировна Китайгородская родилась 13 августа 1976 года в Балаклее Харьковской области. В 1998 году окончила Харьковской гуманитарный институт «Народная украинская академия» по специальности «Прикладная лингвистика». В 2001 году — ХГПУ им. Сковороды по специальности «Правоведение». В 2013-м — факультет повышения квалификации и переподготовки ХИБД Университета банковского дела НБУ (г. Киев), квалификация специалист по банковскому делу. Сейчас учится в магистратуре ХРИГУ НАГУ при президенте Украины.

С 2013 года работает в Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета — начальником отдела административных услуг, заместителем директора департамента, а с сентября 2016-го возглавляет его. родилась 13 августа 1976 года в Балаклее Харьковской области. В 1998 году окончила Харьковской гуманитарный институт «Народная украинская академия» по специальности «Прикладная лингвистика». В 2001 году — ХГПУ им. Сковороды по специальности «Правоведение». В 2013-м — факультет повышения квалификации и переподготовки ХИБД Университета банковского дела НБУ (г. Киев), квалификация специалист по банковскому делу. Сейчас учится в магистратуре ХРИГУ НАГУ при президенте Украины.С 2013 года работает в Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета — начальником отдела административных услуг, заместителем директора департамента, а с сентября 2016-го возглавляет его.

— Виктория Владимировна, здравствуйте. Меня зовут Елена. Когда и где откроются «Прозрачные офисы»?— В конце апреля 2017 года откроются два «Прозрачных офиса» в Шевченковском и Киевском районах Харькова.— Они будут обслуживать жителей только этих районов?— Начну с того, что офисы будут предоставлять 234 услуги, 154 из которых — административные, 65 — услуги Управления труда и социальной защиты и 15 — услуги Пенсионного фонда. Оказание административных услуг в Харькове проводится по принципу экстерриториальности. То есть нет привязки к месту регистрации гражданина. Например, человек проживает в Московском районе, а работает в Холодногорском, и в любом из этих районов или иных других может подать документы для получения административной услуги. Социальные услуги и услуги пенсионного обеспечения будут предоставляться по месту регистрации заявителя.— А какие, например, административные услуги будут предоставлять «Прозрачные офисы»?— Это регистрация места проживания и снятие с регистрации, вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в 25 и 45 лет, которые являются наиболее востребованными. В связи с утверждением Положения о реестре территориальной громады через офисы будут предоставляться три дополнительные административные услуги: такие как предоставление информации из Реестра о гражданине, внесение в Реестр актуальной информации о гражданине, предоставление информации из Реестра о лицах, зарегистрированных по адресу жилья.Для получения этих услуг харьковчане вне зависимости от места регистрации могут обращаться как в «Прозрачные офисы», так и в любой из десяти центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые находятся в Харькове. Территориальные ЦПАУ работают пять дней в неделю. Главный офис ЦПАУ, который находится на Гимназийной набережной, 26, осуществляет прием заявителей шесть дней в неделю, кроме того, два раза в неделю: во вторник и четверг — с 9.00 до 20.00, а в субботу — с 8.00 до 15.45.— А как быть с социальными услугами, которые будут предоставлять «Прозрачные офисы»?— Что касается предоставления социальных услуг, то здесь имеется привязка к месту регистрации заявителя. То есть люди, проживающие в Шевченковском районе, могут обратиться для оформления субсидий, льгот, компенсаций, социальной помощи, для оказания услуг переселенцам, а также по вопросам пенсионного обеспечения непосредственно в «Прозрачный офис» Шевченковского района.— Появятся ли «Прозрачные офисы» в других районах города?— В дальнейшем планируется открытие «Прозрачных офисов» в Холодногорском районе (будет обслуживать жителей Холодногорского и Новобаварского районов) и Слободском (будет обслуживать и жителей Основянского района). Не стоит также забывать о Региональном центре предоставления административных услуг, который сейчас строится на Салтовке, где тоже будет открыт «Прозрачный офис». И следующий этап — Немышлянский и Индустриальный районы.— Добрый день. Анатолий Петрович беспокоит. Виктория Владимировна, чем принципиально будут отличаться «Прозрачные офисы» от управлений соцтруда, которые на сегодняшний день предоставляют социальные услуги?— Отличие существенное. Помимо того что в «Прозрачных офисах» созданы все условия для комфортного пребывания, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, следует отметить новые подходы и оперативность в решении вопросов, с которыми обращаются заявители. Прием начинается с регистрации в электронной очереди, что позволяет упорядочить как очередь, так и процедуру приема документов. За счет создания нового программного продукта ускоряется сеанс приема заявлений, которые будут заполняться сотрудниками «Прозрачных офисов» в электронном виде. Помимо этого, ускорен процесс начисления субсидий, сокращены временные промежутки на получение ответов от сторонних организаций, ручная обработка данных сведена к минимуму. С открытием офисов в онлайн-режиме заработает веб-портал, где можно будет ознакомиться с перечнем услуг, пакетом необходимых документов, порядком и сроком предоставления услуг, примерами заполнения заявлений. Электронным ресурсом веб-портала предусмотрена возможность в режиме онлайн получить информацию о количестве посетителей в очереди. Кроме того, зарегистрировавшись в системе «Персональный кабинет пользователя», заявитель может предварительно записаться на прием на удобные ему дату и время. Помещения «Прозрачных офисов» оборудованы системой видеонаблюдения, которая позволяет исключить коррупционный риск при подаче различных документов, а также максимально избежать создания конфликтных ситуаций.— А если человек не обучен компьютерной грамоте, как большинство пожилых людей, может ли он записаться на прием к специалисту по телефону?— Конечно, будет организован единый кол-центр, где заявители смогут получить любую информацию о работе «Прозрачных офисов», ознакомиться с графиком работы, перечнем услуг, а также записаться на прием и т.д. Оператор будет иметь доступ к базе данных дел и предоставлять заявителю информацию об этапе рассмотрения его заявления. Все обращения в кол-центр будут автоматически вноситься в соответствующую базу данных, что даст возможность оперативно выявлять вопросы, которые наиболее волнуют жителей.— Кроме того, пожилые люди порой просто «боятся» электронных терминалов. Будут ли в «Прозрачных офисах» специальные сотрудники, которые помогут, например, записаться в ту же электронную очередь?— Такие сотрудники предусмотрены. На ресепшне заявителей будет встречать администратор ЦПАУ, сотрудник Управления труда и социальной защиты, сотрудник Пенсионного фонда, которые окажут любую помощь.— Добрый день. Меня зовут Наталья Павловна. Виктория Владимировна, объясните, пожалуйста, процедуру получения услуг в «Прозрачном офисе»?— Придя в «Прозрачный офис», вы попадаете во фронт-офис, где сотрудники помогут получить первичную консультацию и талончик для регистрации с номером в электронной очереди. Когда на электронном табло загорится номер вашего талончика, проходите на то рабочее место администратора, которое указано на экране. Далее администратор просматривает пакет документов, сам заполняет заявление в электронном виде, потом дает возможность заявителю ознакомиться и поставить свою подпись. Конечно же, он ознакомит со сроком получения необходимой услуги. Когда необходимый документ будет готов, заявитель получит СМС-уведомление на мобильный телефон.— А если человек не в курсе, какие документы необходимы, где он может узнать об этом?— На веб-портале «Прозрачного офиса» можно ознакомиться со всем пакетом необходимых документов, который нужно предъявить для получения той или иной услуги. Кроме того, информацию можно получить непосредственно в самом «Прозрачном офисе» — у администратора, здесь же можно взять с собой и раздаточные информационные материалы по всем видам услуг, проконсультироваться, позвонив в кол-центр, причем даже в режиме скайп-консультации. Телефоны кол-центра мы обязательно разместим на веб-портале. В «Прозрачных офисах» будут установлены электронные информационные терминалы.— Виктория Владимировна, здравствуйте. Надежда Михайловна беспокоит. Можно ли будет оформить пенсию в «Прозрачном офисе» или все равно сначала придется отправляться за какими-то справками в Пенсионный фонд?— Вам нужно будет сразу прийти в «Прозрачный офис», где услугу окажут сотрудники Пенсионного фонда. Чтобы было понятно, в «Прозрачном офисе» будут находиться администраторы ЦПАУ, сотрудники Управления труда и социальной защиты, Пенсионного фонда, а также Департамента регистрации. Например, штат «Прозрачного офиса» Шевченковского района составляет 145 человек, из них десять — администраторы Центра предоставления административных услуг, шесть — сотрудники Департамента регистрации, 25 — сотрудники Пенсионного фонда, 104 — работники Управления труда и социальной защиты.«Прозрачные офисы» организованы по принципу «Единого окна»: фронт-офис и бэк-офис. Во фронт-офисе проводится прием заявителей, в бэк-офисе обрабатывается информация, то есть специалисты работают с теми документами, которые были поданы для получения той или иной услуги. Площадь каждого «Прозрачного офиса» составляет порядка 2000 квадратных метров, и все специалисты будут находиться в одном здании как раз с той целью, чтобы ускорить предоставление услуги, сократить сроки. Для этого в одном здании будут проводиться прием заявителей, обработка документов и выдача готового результата рассмотрения дел.— Виктория Владимировна, здравствуйте. Звонит Сергей Викторович. Меня интересует, как подбирались специалисты для «Прозрачных офисов»?— Основной костяк сотрудников составляют специалисты, которые работали в Управлениях труда и соцзащиты, Пенсионного фонда. С ними был проведен ряд обучающих семинаров, тренингов по специальным программам, в том числе и по повышению стрессоустойчивости при организации рабочего процесса. Приняли в штат и новых специалистов, которые прошли соответствующую подготовку. Что касается предоставления административных услуг, то этим занимаются администраторы ЦПАУ, которые работают с 2013 года. С 1 апреля 2016 года были созданы отделы Департамента регистрации ХГС, они также находятся в помещениях «Прозрачного офиса». Для качественного обслуживания людей с нарушениями слуха в рамках городского инновационного проекта «Услышь меня» сотрудники прошли курс обучения навыкам жестового языка и способам коммуникации с неслышащими людьми.— Здравствуйте. Меня зовут Алина. Виктория Владимировна, не предусмотрены ли в «Прозрачных офисах» детские комнаты, где мамы могут оставить своих малышей, пока будут решать свои вопросы?— Предусмотрены, причем абсолютно бесплатные, великолепные комнаты — веселые и яркие, там будут установлены плазменные телевизоры для просмотра мультфильмов. Это отдельные помещения со стеклянными перегородками, дабы у родителей была возможность наблюдать за ребенком. Кроме того, на протяжении всего рабочего дня за ребятишками будет присматривать специальный сотрудник. А вообще, мы так строим работу, чтобы люди не томились в наших центрах, чтобы это было максимально быстро, поэтому большого количества детей одновременно в игровых комнатах не ожидаем.— Здравствуйте. Меня зовут Настя. Виктория Владимировна, я слышала, что «Прозрачные офисы» будут предоставлять какие-то услуги для студентов…— Харьков — крупный молодежный и студенческий центр. С целью адаптации студенческой молодежи к жизни в городе мы планируем открытие в офисах «молодежного окна». Это наш совместный проект с Молодежным советом при харьковском городском голове. Со временем помимо административных и социальных услуг здесь будут предоставляться услуги по молодежному жилищному кредитованию, трудоустройству, здравоохранению, решаться вопросы и досуга молодежи. Сначала это будет в виде консультаций, потому что мы сталкиваемся с тем, что ребята даже не знают, куда обращаться по тем или иным вопросам, какой перечень документов необходимо собрать.— Виктория Владимировна, добрый день. Меня зовут Константин. Можно ли будет в «Прозрачном офисе» оформить ID-карту?— Согласно изменениям в законодательстве, которые вступили в силу с 1 ноября 2016 года, уполномоченным субъектам, в том числе и ЦПАУ, переданы полномочия по приему заявлений-анкет для внесения данных в Единый государственный демографический реестр, а также полномочия по выдаче паспортов гражданина Украины в виде ID-карты.В связи с этим на сессии Харьковского городского совета был рассмотрен вопрос о выделении средств на закупку специальных станций для выдачи ID-карт. Средства были заложены в бюджет 2017 года. В настоящий момент оборудование уже закуплено Департаментом административных услуг и потребительского рынка ХГС и установлено непосредственно в «Прозрачных офисах». Сейчас мы находимся на стадии подписания договора о взаимодействии с миграционной службой, проводятся работы по организации каналов связи. Надеемся, что с открытием «Прозрачных офисов» в Шевченковском и Киевском районах стартует и пилотный проект по выдаче ID-карт.— Значит ли это, что жители других районов не смогут получить ID-карту в этих двух «Прозрачных офисах»?— Пока не смогут, потому что есть привязка к месту регистрации заявителей. Им по-прежнему нужно будет обращаться в миграционную службу по месту регистрации. Хочу отметить еще один очень важный момент. С 21 февраля 2017 года в Харькове паспорт гражданина Украины теперь выдается миграционной службой исключительно в виде ID-карты. Однако в силу большого наплыва людей в территориальные подразделения миграционной службы -- по инициативе миграционной службы -- мы возобновили прием документов для выдачи паспорта гражданина Украины в виде книжечки в Центрах предоставления административных услуг четырех районов (Немышлянского, Холодногорского, Новобаварского и Индустриального). Это временная мера, в дальнейшем будем переходить на ID-карту.— А биометрические загранпаспорта можно будет оформить в «Прозрачном офисе»?— Обязательно — но это будет уже следующий этап. В первый месяц мы будем сориентированы на выдачу ID-карт, отладим процесс, посмотрим, какое будет количество обращений, а в дальнейшем уже запланирована выдача паспортов для выезда за границу.