В Харькове дети оценят работу учителей на открытых уроках

На открытых уроках их будут оценивать дети — справляются ли они с незнакомой аудиторией, доносят ли знания, интересен ли ученицам и ученикам их метод преподавания. Обратную связь педагогам дадут дети из Станицы Луганской — приехать в Харьков школьникам поможет Благотворительный фонд Сергея Жадана. Всего таких по-настоящему открытых уроков будет четыре, один из них посетит министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Для запланированной на 29 и 30 апреля (не)конференции EdCamp Ukraine, в рамках которой пройдут открытые уроки, это — не новшество, такой эксперимент проводился и в прошлом году. Однако, в Украине дети, оценивающие учителей — невиданное для сложившейся школьной системы явление, объясняют организаторы, в рамках которой учителя обладают незыблемым авторитетом, а дети, как ни странно, часто остаются за бортом образовательного процесса. Поэтому, хотя (не)конференция остаётся учительской, в её фокусе, в первую очередь, должен быть ребёнок — без детей EdCamp невозможен.
— Дети — одни из стейкхолдеров образования, — объясняет советник министра образования и науки Украины, глава оргкомитета и вдохновитель (не)конференции EdCamp Ukraine 2017 Александр Элькин. — Нам важно их участие и их мнение.
Открытые уроки на EdCamp Ukraine — определенный стресс для учителей, считают в оргкомитете. Ведь педагоги, согласившиеся на этот эксперимент, сами волнуются, готовясь предстать перед строгими, но справедливыми и доброжелательными критиками.
Кроме детей, за работой педагогов на открытых уроках будут наблюдать фасилитаторы, экспертка и эксперт в образовании и современных методах обучения: руководительница проекта Action Learning, специалистка по андрагогике Лейла Алиева, директор благотворительного фонда «Вільна освіта» Станислав Дрогаев. Они дадут свои рекомендации и помогут наладить диалог между учителями и учениками:
— То, что сейчас в школах называется открытым уроком, к сожалению, больше похоже на показательное выступление, — говорит Лейла Алиева. — На (не)конференции учитель будет работать с незнакомой детской аудиторией. Эти дети впервые увидят конкретного учителя, они независимы и будут искренни в своих оценках. Готовность услышать правду от детей о своих педагогических способностях требует смелости и свободного от предрассудков мышления.
Всего на (не)конференции проведут четыре открытых урока, каждый из которых будет завершаться обсуждением работы учителя. Педагогов выбирали из 64х, подавших заявки
кандидатов. Уроки будут разнонаправленными, по разным предметам — естественным и гуманитарным. Один из них посетит министр Лилия Гриневич, но какой именно, станет интригой.. Возможно, это будет урок учительницы английского языка Наталья Черевко из Черниговского областного педагогического лицея.
Наталья, опытный педагог, работающая с детьми и взрослыми, описывает свои ожидания английским словом «excitement».
— Я волнуюсь, конечно, но это приятное волнение. Безусловно, это важно — делиться с коллегами своими методами, наработками, для этого и нужен EdCamp. Но для меня ещё важен и кайф от работы с детьми, — признается учительница. — Я знаю, что дети часто оценивают учителей по одному критерию — классно или нет, интересно или скучно. Если найдут, за что критиковать, буду рада — значит, можно совершенствоваться.
Идея по-настоящему открытых уроков должна помочь украинским учителям в саморазвитии и после завершения EdCamp Ukraine 2017, считают организаторы. Разумеется, не в каждой школе ученицы и ученики наберутся храбрости, чтобы высказать своё мнение о педагогах. Но критику и совет может также предоставить коллега-преподаватель. Ещё более ценным может стать междисциплинарное взаимодействие.
— У нас часто два учителя математики в одной школе встречаются только за чаем в учительской, — сетует Александр Элькин. — Хотя внимание к работе друг друга будет полезно, к примеру, преподавателям и предподавательницам физики и математики, английского и украинской литературы. Мы хотим создать атмосферу доверия на открытых уроках, которую позаимствуют учителя и учителницы разных регионов страны.
Будущие участники открытых уроков приедут в Харьков из Станицы Луганской при поддержке Благотворительного фонда Сергея Жадана.
– Это 15 учеников и учениц местных школ, и с ними — три педагога. Мы давно помогаем школам и другим образовательным учреждениям в Луганской и Донецкой областях, — рассказывает исполнительный директор фонда Ирина Куницына. — Если раньше больше нужна была материальная поддержка, то теперь детям и учителям нужна помощь иного рода — книги, методички, какие-то новые возможности в образовании. Станица Луганская — это часть Украины, и мы хотим, чтобы те возможности, те новые идеи, которые EdCamp даёт школам всей страны, были и у школ Станицы Луганской.
А новых идей на (не)конференции будет много. Для юных участниц и участников на EdCamp Ukraine 2017 приготовили немало интересного. Например, знаменитый уличный (и не только) художник Гамлет Зиньковский доступным языком откроет слушателям мир современного искусства, а участники образовательного проекта «Відкривай Україну» расскажут о том, что такое волонтерское движение. Также на EdCamp Ukraine юные участники и участницы примут участие в благотворительной украинско-польская акция Flying Bag, отправятся в экскурсию по Харькову. И в рамках сложившейся традциии, вместе со студией «Винахідник» и компанией «ПРО.ЛЕГО» займутся конструированием масштабного Lego-проекта, который украсит пространство и отобразит основные темы события.
Третья национальная (не)конференция для школьных педагогов EdCamp Ukraine 2017 состоится 29 и 30 апреля 2017 года в Харькове в КЦ «Бейт Дан» (ул. Тобольская, 46).
Справка
Инициатива EdCamp родилась в 2010 году в США. Американские учителя и учительницы решили создать альтернативный государственному способ повышения квалификации и профессионального развития педагогов. С тех пор движение EdCamp распространилось в 28 странах, одной из первых стран, присоединившейся к американской инициативе, стала Украина. Большая всеукраинская (не)конференция EdCamp проводится уже третий раз, за два года в регионах прошло 35 событий для местных сообществ, а участниками движения стали 10 000 украинских педагогов.