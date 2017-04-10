В Харькове дети оценят работу учителей на открытых уроках

В Харькове учителя со всей Украины смогут узнать свой реальный профессиональный уровень.

Справка

Инициатива EdCamp родилась в 2010 году в США. Американские учителя и учительницы решили создать альтернативный государственному способ повышения квалификации и профессионального развития педагогов. С тех пор движение EdCamp распространилось в 28 странах, одной из первых стран, присоединившейся к американской инициативе, стала Украина. Большая всеукраинская (не)конференция EdCamp проводится уже третий раз, за два года в регионах прошло 35 событий для местных сообществ, а участниками движения стали 10 000 украинских педагогов.

На открытых уроках их будут оценивать дети — справляются ли они с незнакомой аудиторией, доносят ли знания, интересен ли ученицам и ученикам их метод преподавания. Обратную связь педагогам дадут дети из Станицы Луганской — приехать в Харьков школьникам поможет Благотворительный фонд Сергея Жадана. Всего таких по-настоящему открытых уроков будет четыре, один из них посетит министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.Для запланированной на 29 и 30 апреля (не)конференции EdCamp Ukraine, в рамках которой пройдут открытые уроки, это — не новшество, такой эксперимент проводился и в прошлом году. Однако, в Украине дети, оценивающие учителей — невиданное для сложившейся школьной системы явление, объясняют организаторы, в рамках которой учителя обладают незыблемым авторитетом, а дети, как ни странно, часто остаются за бортом образовательного процесса. Поэтому, хотя (не)конференция остаётся учительской, в её фокусе, в первую очередь, должен быть ребёнок — без детей EdCamp невозможен.— Дети — одни из стейкхолдеров образования, — объясняет советник министра образования и науки Украины, глава оргкомитета и вдохновитель (не)конференции EdCamp Ukraine 2017 Александр Элькин. — Нам важно их участие и их мнение.Открытые уроки на EdCamp Ukraine — определенный стресс для учителей, считают в оргкомитете. Ведь педагоги, согласившиеся на этот эксперимент, сами волнуются, готовясь предстать перед строгими, но справедливыми и доброжелательными критиками.Кроме детей, за работой педагогов на открытых уроках будут наблюдать фасилитаторы, экспертка и эксперт в образовании и современных методах обучения: руководительница проекта Action Learning, специалистка по андрагогике Лейла Алиева, директор благотворительного фонда «Вільна освіта» Станислав Дрогаев. Они дадут свои рекомендации и помогут наладить диалог между учителями и учениками:— То, что сейчас в школах называется открытым уроком, к сожалению, больше похоже на показательное выступление, — говорит Лейла Алиева. — На (не)конференции учитель будет работать с незнакомой детской аудиторией. Эти дети впервые увидят конкретного учителя, они независимы и будут искренни в своих оценках. Готовность услышать правду от детей о своих педагогических способностях требует смелости и свободного от предрассудков мышления.Всего на (не)конференции проведут четыре открытых урока, каждый из которых будет завершаться обсуждением работы учителя. Педагогов выбирали из 64х, подавших заявкикандидатов. Уроки будут разнонаправленными, по разным предметам — естественным и гуманитарным. Один из них посетит министр Лилия Гриневич, но какой именно, станет интригой.. Возможно, это будет урок учительницы английского языка Наталья Черевко из Черниговского областного педагогического лицея.Наталья, опытный педагог, работающая с детьми и взрослыми, описывает свои ожидания английским словом «excitement».— Я волнуюсь, конечно, но это приятное волнение. Безусловно, это важно — делиться с коллегами своими методами, наработками, для этого и нужен EdCamp. Но для меня ещё важен и кайф от работы с детьми, — признается учительница. — Я знаю, что дети часто оценивают учителей по одному критерию — классно или нет, интересно или скучно. Если найдут, за что критиковать, буду рада — значит, можно совершенствоваться.Идея по-настоящему открытых уроков должна помочь украинским учителям в саморазвитии и после завершения EdCamp Ukraine 2017, считают организаторы. Разумеется, не в каждой школе ученицы и ученики наберутся храбрости, чтобы высказать своё мнение о педагогах. Но критику и совет может также предоставить коллега-преподаватель. Ещё более ценным может стать междисциплинарное взаимодействие.— У нас часто два учителя математики в одной школе встречаются только за чаем в учительской, — сетует Александр Элькин. — Хотя внимание к работе друг друга будет полезно, к примеру, преподавателям и предподавательницам физики и математики, английского и украинской литературы. Мы хотим создать атмосферу доверия на открытых уроках, которую позаимствуют учителя и учителницы разных регионов страны.Будущие участники открытых уроков приедут в Харьков из Станицы Луганской при поддержке Благотворительного фонда Сергея Жадана.– Это 15 учеников и учениц местных школ, и с ними — три педагога. Мы давно помогаем школам и другим образовательным учреждениям в Луганской и Донецкой областях, — рассказывает исполнительный директор фонда Ирина Куницына. — Если раньше больше нужна была материальная поддержка, то теперь детям и учителям нужна помощь иного рода — книги, методички, какие-то новые возможности в образовании. Станица Луганская — это часть Украины, и мы хотим, чтобы те возможности, те новые идеи, которые EdCamp даёт школам всей страны, были и у школ Станицы Луганской.А новых идей на (не)конференции будет много. Для юных участниц и участников на EdCamp Ukraine 2017 приготовили немало интересного. Например, знаменитый уличный (и не только) художник Гамлет Зиньковский доступным языком откроет слушателям мир современного искусства, а участники образовательного проекта «Відкривай Україну» расскажут о том, что такое волонтерское движение. Также на EdCamp Ukraine юные участники и участницы примут участие в благотворительной украинско-польская акция Flying Bag, отправятся в экскурсию по Харькову. И в рамках сложившейся традциии, вместе со студией «Винахідник» и компанией «ПРО.ЛЕГО» займутся конструированием масштабного Lego-проекта, который украсит пространство и отобразит основные темы события.Третья национальная (не)конференция для школьных педагогов EdCamp Ukraine 2017 состоится 29 и 30 апреля 2017 года в Харькове в КЦ «Бейт Дан» (ул. Тобольская, 46).