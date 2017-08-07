Нет счетчика — нет газа: видео

Когда все харьковчане будут со счетчиками

Как поставить счетчик

За долги могут отключить

Почему огонь — желтый

Личное дело

Юрий Николаевич Маслюк родился 10 сентября 1972 года в Балаклее Харьковской области. В 1994 году окончил ХАДТУ, работал инженером-конструктором на заводе «Дормаш» в Бердянске. С 1995 года — мастер службы эксплуатации подземных газопроводов и сооружений на них. С 2003 года — начальник Балаклейского участка ПАО «Харьковгаз». В 2015 году возглавил направление учета газа в ПАО «Харьковгаз».

Женат, сыну 21 лет. Любит играть в шахматы. родился 10 сентября 1972 года в Балаклее Харьковской области. В 1994 году окончил ХАДТУ, работал инженером-конструктором на заводе «Дормаш» в Бердянске. С 1995 года — мастер службы эксплуатации подземных газопроводов и сооружений на них. С 2003 года — начальник Балаклейского участка ПАО «Харьковгаз». В 2015 году возглавил направление учета газа в ПАО «Харьковгаз».Женат, сыну 21 лет. Любит играть в шахматы.

— Здравствуйте, Юрий Николаевич! Меня зовут Нина Сергеевна. Скажите, пожалуйста, какие установлены сроки для обеспечения потребителей приборами учета газа?— Согласно закону о коммерческом учете газа, который действует на территории Украины, до 1 января 2018 года все потребители природного газа должны быть обеспечены коммерческими приборами учета газа.— А какие счетчики устанавливаются на территории Харькова и области — домовые или индивидуальные, квартирные?— На сегодняшний день в соответствии с утвержденной инвестиционной программой устанавливаются надомные счетчики. Эта инвестиционная программа была разработаны и утверждена Национальной комиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг на 2016 год, под программу предусмотрено финансирование в тарифе на распределение природного газа.— А для жильцов эта услуга бесплатная?— Установка надомных счетчиков производится за счет средств, которые заложены в тарифе на распределение природного газа.— В тарифе за метр кубический газа.— Да, именно так.— Как давно начат этот процесс и сколько уже установлено газомеров?— Я могу сказать о Харьковской области, поскольку мы занимаемся распределением газа по Харьковской области. С начала действия этой программы, а именно с 2016 года нами установлено 370 надобных узлов учета газа. Программа предусматривает установку 570 счетчиков.— Если по закону срок истекает первого января следующего года, как вы думаете — успеете?— Да, конечно. Установка счетчиков производится изо дня в день, постоянно, и мы планируем закончить работы до указанного срока.— Юрий Николаевич, добрый день! Людмила Сергеевна беспокоит. Скажите пожалуйста, как рассчитываются объемы потребления газа жителями области?— Порядок прописан в Постановлении Кабинета министров Украины №620. Для потребителей, не имеющих квартирных счетчиков газа, — по показаниям домовых счетчиков газа из которых исключаются суммарные показания квартирных (индивидуальных) счетчиков газа, установленных в этом доме, с последующим распределением этой разницы между потребителями, которые не имеют квартирных счетчиков газа, пропорционально количеству жильцов в квартире или другом изолированном жилом помещении.— То есть общий объем делится поровну на всех?— Общий объем распределяется пропорционально количеству зарегистрированных в квартире или другом изолированном жилом помещении.— А если потребитель не хочет платить усредненную сумму, которая выходит из расчета поделенного количества потребленного газа на всех, потому что кто-то готовит раз в сутки, а кто-то целыми днями консервирует и пользуется газовой плитой и отказывается от установки надомного счетчика?— Есть случаи, когда жильцы дома у которых нет счетчиков газа отказываются от установки надомного счетчика. Тогда фактический объем потребленного природного газа за месяц таким потребителям определяется, исходя из граничного объема потребления газа. Для приготовления еды и нагрева воды, этот объем составляет 18 метров кубических газа на одного человека, зарегистрированного в квартире. Но с 1 января 2018 года таких потребителей отключат от газоснабжения.— То есть если нет прибора учета, то нет и газа?— Да, такой порядок предусмотрен законом об обеспечении коммерческого учета природного газа.— Бывают ли случаи, когда потребитель не хочет платить за соседа, то есть считает, что он потребляет меньше других жильцов?— В таких случаях он может установить индивидуальный счетчик, это тоже предусмотрено законом. Такой счетчик устанавливает потребитель за свой счет.— Добрый день, Юрий Николаевич. Меня зовут Марианна. Посоветуйте, какие шаги нужно предпринять, если человек решил поставить индивидуальный счетчик?— Вам нужно обратиться в центр обслуживания клиентов по телефонамили— вам подскажут, что делать. Можете также обратиться в контактный центр ПАТ «Харьковгоргаз» по телефону. Вам ответят на все вопросы по поводу установки индивидуального счетчика.— Насколько это сложная процедура — собрать документы, найти нужную компанию? А ваша компания может установить индивидуальный счетчик?— На сегодняшний день на рынке существует много компаний, которые имеют соответствующие разрешения и занимаются установкой счетчиков, и вы можете выбрать любую, которая предложит наиболее приемлемые условия и цены. Эти компании занимаются тем, что проводят проектные работы, монтажные работы по установке счетчика в вашей квартире — все делают, как говорится, «под ключ». Наши сотрудники сделают пуск газа и произведут изменения в документах о том, что теперь вы пользуетесь индивидуальным прибором учета газа. Но в случае, если вы решили поставить индивидуальный счетчик, это осуществляется за ваши средства, так как утвержденная инвестиционная программа и заложенное в тариф на распределение природного газа финансирование предусматривает установку надомного счетчика.— Здравствуйте! Скажите, а за чьи средства будет производиться поверка счетчика? Меня зовут Петр Иванович.— Поверка надомного счетчика производиться за счет «Харьковгаза», это комплекс работ с демонтажа, поверки и установки счетчика. Демонтаж, поверки и установка индивидуальных счетчиков тоже проводится за средства компании.— Уточните пожалуйста, если установка счетчика заложена в тариф, так почему я должен платить за установку индивидуального прибора учета?— В тариф заложена установка только лишь надомного счетчика. Если бы тариф пересчитали с учетом установки индивидуальных счетчиков, то его пришлось бы поднять в три раза. Установка надомных счетчиков значительно дешевле, чем установка счетчика в каждой квартире.— Какие вы можете дать рекомендации по выбору индивидуального счетчика?— При установке индивидуального прибора учета газа учитываются параметры оборудования, которое у вас установлено — в частности мощность оборудования, и исходя из этого подбирается соответствующий прибор учета. Затем изготавливается проектная документация, где указывается тип и типоразмер вашего счетчика и на основе этой документации приобретается счетчик и делается монтаж. Так же проходит и установка общего надомного счетчика, при этом мы оповещаем жильцов, что на время установки будет отключен газ. В основном отключение происходит на один день.— Я знаю случай, когда из за установки счетчика газа не было месяц.— Случае отключения газа на месяц мне неизвестно. Чтобы произвести пуск газа, необходимо, чтобы все жители были на месте в своих квартирах, так как газ — это взрывоопасное вещество. Прежде чем пустить газ, нужно обойти все квартиры и убедиться, что приборы везде выключены. Но в каждую квартиру пуск газа производится отдельно.— То есть если один жилец уехал на год и никого нет дома, то целый год весь дом будет без газа?— Если человек уезжает на год, то, как правило, он отключает газ в квартире, о чем уведомляет нашу службу, поэтому случаев, чтобы мы очень долго не подключали газ после установки счетчика, не было.— Добрый день, меня зовут Ирина. Скажите, много ли долгов накопилось у жителей города и области?— Да, к сожалению, на сегодняшний день население задолжало за потребленный газ 1,5 миллиарда гривен. Это очень большая задолженность. Из-за этого у нашей компании не хватает средств на ремонтные работы. Поэтому я хочу обратиться к жителям города и области с просьбой своевременно оплачивать потребление газа.— А могут отключить газ за долги?— Да. Сначала потребителя должны уведомить, что у него задолженность, и обязать в определенный срок погасить долги. Если должник не реагирует, его отключают путем перекрытия и опломбирования газового крана перед газовыми приборами.— По сравнению с прошлым годом задолженность увеличилась?— Да, долги населения растут и по сравнению с прошлым годом выросли на 20%— С чем вы это связываете?— Думаю, прежде всего это связанно с увеличением цены на газ. Цена для многих высокая. Кроме этого, уменьшились социальные нормы, уменьшились субсидии, многим стало тяжей платить.— Есть ли надежда, что к концу лета население погасит долги?— Летом платежки за газ меньше. Это связано с отсутствием отопления, поэтому часть накопившейся задолженности за отопительный сезон оплачивают летом.— Здравствуйте, меня зовут Анна Николаевна. Ходили слухи, что введут абонплату за газ. Чего нам ждать?— Да, действительно, плату за доставку газа и обслуживание сетей должны были ввести в Украине с 1 апреля 2017 года, но ее ввод отложили. Сейчас в счетах за газ потребители платят две основных составляющих: цену самого газа и стоимость его распределения и сбыта. Около семи гривен — это цена газа и налоги. Около пяти гривен получают НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укргаздобыча». Еще больше гривны идет в госбюджет в виде НДС. 85 копеек с каждого куба уплачивается за услуги распределения природного газа и его сбыт. Эти деньги распределяются между ПАО «Укртрансгаз» и облгазами. Национальна Комиссия регулирования электроэнергетики предложила сделать два разных счета: за кубы и за содержание трубы. Цена газа должна была оплачиваться в зависимости от объемов потребления: сколько потребил — столько заплатил, а содержание газораспределительной системы — на протяжении года. Плата за содержание должна быть фиксированной, так как 90% расходов нашего предприятия являются постоянными и не зависят от объемов потребления. Ближайшая аналогия — квартплата. Содержание трубы похоже на содержание дома. Размер вашей квартплаты зависит от площади квартиры. Чем больше площадь — тем больше плата. Кто-то живет, кто-то временно не живет, кто-то уехал в отпуск, но все постоянно платят квартплату за содержание дома. Для того чтобы газораспределительная система безопасно и бесперебойно работала, ее нужно постоянно поддерживать. У нас 17 тысяч километров газопровода, эта оплата пошла бы на эксплуатацию этих газовых сетей, которые на сегодняшний день довольно изношены. Сейчас оплата услуг за распределение природного газа включена в стоимость газа и производится в зависимости от объема его потребления.— Разве в тарифе не заложены средства на содержание этой системы?— Да, но зимой вы платите за газ больше, а летом потребление намного меньше, поэтому и платежи ниже. Между тем основные ремонтные работы производятся летом, вот и происходит дефицит денежных средств. Кроме того, заложенные в тарифе средства позволяют выполнить необходимые работы лишь на 60%.— Это Клавдия Васильевна звонит. Здравствуйте. Если я, например, уезжаю на год к родственникам, я должна буду осуществлять абонплату за это время?— Да, даже если вы не живете в своей квартире, вам все равно нужно платить за доставку газа и обслуживание сетей (не сейчас, конечно, а когда ее введут). Потому что, несмотря на то что вы отсутствуете, газораспределительную систему все равно нужно обслуживать, чтобы вы могли вернуться домой, включить газовую печку, и у вас был газ.— Юрий Николаевич, здравствуйте! Это Михаил звонит. Скажите, качество газа как-то проверяется?— Обязательно проверяется, у нас предприятии есть лаборатория по проверке качества газа. Кроме того, лаборатории есть у компаний, которые транспортируют газ до наших газораспределительных систем. То есть мы делаем двойной контроль — на входе в нашу систему, где получаем газ, и в самой газораспределительной системе. Паспорта где указаны физико-химические свойства распределённого газа ежемесячно публикуются на нашем сайте.— Здравствуйте, меня зовут Иван. У меня чайник долго очень закипает и огонь горит желтым. Что это может означать?— На самом деле многое зависит от работы самого газового прибора. Если вы обратили внимание на такое явление, нужно обратиться в центр обслуживания клиентов по тем телефонам, которые я ранее сообщал. К вам приедет специалист нашей компании, осмотрит ваш газовый прибор и, если необходимо проведет его обслуживание и регулировку. Во многих случаях прибор просто неправильно работает, газ сгорает не полностью, и это влияет на скорость нагрева воды и т.д. Технически к этому может приводить засорение форсунки, где происходит смесь газа с воздухом.— Влияет ли качество газа на его стоимость?— В платежках за газ указывается качество газа, а именно объем потребленного газа и его эквивалент в разных энергетические единицах. Потребитель видит сколько он фактически потребил энергии за месяц в киловаттах электроэнергии, Гкал, МДж. Пока это делается для информации потребителя, но в дальнейшем, я надеюсь, мы перейдем на оплату газа по калорийности. Если качество газа в платежках будет меньше, то и платить надо меньше, но в квартирах будет холоднее. На сегодняшний день качество газа соответствует нормативным документам.— А что, интересно, входит в состоит стоимость газа?— Это сама стоимость газа — 70% . Затем 17% — налоги в бюджет, остальные 13% — услуги компаний по распределению газа, его транспортировке и поставке.