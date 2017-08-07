Нет счетчика — нет газа: видео

— Здравствуйте, Юрий Николаевич! Меня зовут Нина Сергеевна. Скажите, пожалуйста, какие установлены сроки для обеспечения потребителей приборами учета газа?
— Согласно закону о коммерческом учете газа, который действует на территории Украины, до 1 января 2018 года все потребители природного газа должны быть обеспечены коммерческими приборами учета газа.
— А какие счетчики устанавливаются на территории Харькова и области — домовые или индивидуальные, квартирные?
— На сегодняшний день в соответствии с утвержденной инвестиционной программой устанавливаются надомные счетчики. Эта инвестиционная программа была разработаны и утверждена Национальной комиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг на 2016 год, под программу предусмотрено финансирование в тарифе на распределение природного газа.
— А для жильцов эта услуга бесплатная?
— Установка надомных счетчиков производится за счет средств, которые заложены в тарифе на распределение природного газа.
— В тарифе за метр кубический газа.
— Да, именно так.
— Как давно начат этот процесс и сколько уже установлено газомеров?
— Я могу сказать о Харьковской области, поскольку мы занимаемся распределением газа по Харьковской области. С начала действия этой программы, а именно с 2016 года нами установлено 370 надобных узлов учета газа. Программа предусматривает установку 570 счетчиков.
— Если по закону срок истекает первого января следующего года, как вы думаете — успеете?
— Да, конечно. Установка счетчиков производится изо дня в день, постоянно, и мы планируем закончить работы до указанного срока.
— Юрий Николаевич, добрый день! Людмила Сергеевна беспокоит. Скажите пожалуйста, как рассчитываются объемы потребления газа жителями области?
— Порядок прописан в Постановлении Кабинета министров Украины №620. Для потребителей, не имеющих квартирных счетчиков газа, — по показаниям домовых счетчиков газа из которых исключаются суммарные показания квартирных (индивидуальных) счетчиков газа, установленных в этом доме, с последующим распределением этой разницы между потребителями, которые не имеют квартирных счетчиков газа, пропорционально количеству жильцов в квартире или другом изолированном жилом помещении.
— То есть общий объем делится поровну на всех?
— Общий объем распределяется пропорционально количеству зарегистрированных в квартире или другом изолированном жилом помещении.
— А если потребитель не хочет платить усредненную сумму, которая выходит из расчета поделенного количества потребленного газа на всех, потому что кто-то готовит раз в сутки, а кто-то целыми днями консервирует и пользуется газовой плитой и отказывается от установки надомного счетчика?
— Есть случаи, когда жильцы дома у которых нет счетчиков газа отказываются от установки надомного счетчика. Тогда фактический объем потребленного природного газа за месяц таким потребителям определяется, исходя из граничного объема потребления газа. Для приготовления еды и нагрева воды, этот объем составляет 18 метров кубических газа на одного человека, зарегистрированного в квартире. Но с 1 января 2018 года таких потребителей отключат от газоснабжения.
— То есть если нет прибора учета, то нет и газа?
— Да, такой порядок предусмотрен законом об обеспечении коммерческого учета природного газа.
— Бывают ли случаи, когда потребитель не хочет платить за соседа, то есть считает, что он потребляет меньше других жильцов?
— В таких случаях он может установить индивидуальный счетчик, это тоже предусмотрено законом. Такой счетчик устанавливает потребитель за свой счет.
Как поставить счетчик
— Добрый день, Юрий Николаевич. Меня зовут Марианна. Посоветуйте, какие шаги нужно предпринять, если человек решил поставить индивидуальный счетчик?
— Вам нужно обратиться в центр обслуживания клиентов по телефонам 766-21-04 или 067-01-13-104 — вам подскажут, что делать. Можете также обратиться в контактный центр ПАТ «Харьковгоргаз» по телефону 766-51-04. Вам ответят на все вопросы по поводу установки индивидуального счетчика.
— Насколько это сложная процедура — собрать документы, найти нужную компанию? А ваша компания может установить индивидуальный счетчик?
— На сегодняшний день на рынке существует много компаний, которые имеют соответствующие разрешения и занимаются установкой счетчиков, и вы можете выбрать любую, которая предложит наиболее приемлемые условия и цены. Эти компании занимаются тем, что проводят проектные работы, монтажные работы по установке счетчика в вашей квартире — все делают, как говорится, «под ключ». Наши сотрудники сделают пуск газа и произведут изменения в документах о том, что теперь вы пользуетесь индивидуальным прибором учета газа. Но в случае, если вы решили поставить индивидуальный счетчик, это осуществляется за ваши средства, так как утвержденная инвестиционная программа и заложенное в тариф на распределение природного газа финансирование предусматривает установку надомного счетчика.
— Здравствуйте! Скажите, а за чьи средства будет производиться поверка счетчика? Меня зовут Петр Иванович.
— Поверка надомного счетчика производиться за счет «Харьковгаза», это комплекс работ с демонтажа, поверки и установки счетчика. Демонтаж, поверки и установка индивидуальных счетчиков тоже проводится за средства компании.
— Уточните пожалуйста, если установка счетчика заложена в тариф, так почему я должен платить за установку индивидуального прибора учета?
— В тариф заложена установка только лишь надомного счетчика. Если бы тариф пересчитали с учетом установки индивидуальных счетчиков, то его пришлось бы поднять в три раза. Установка надомных счетчиков значительно дешевле, чем установка счетчика в каждой квартире.
— Какие вы можете дать рекомендации по выбору индивидуального счетчика?
— При установке индивидуального прибора учета газа учитываются параметры оборудования, которое у вас установлено — в частности мощность оборудования, и исходя из этого подбирается соответствующий прибор учета. Затем изготавливается проектная документация, где указывается тип и типоразмер вашего счетчика и на основе этой документации приобретается счетчик и делается монтаж. Так же проходит и установка общего надомного счетчика, при этом мы оповещаем жильцов, что на время установки будет отключен газ. В основном отключение происходит на один день.
— Я знаю случай, когда из за установки счетчика газа не было месяц.
— Случае отключения газа на месяц мне неизвестно. Чтобы произвести пуск газа, необходимо, чтобы все жители были на месте в своих квартирах, так как газ — это взрывоопасное вещество. Прежде чем пустить газ, нужно обойти все квартиры и убедиться, что приборы везде выключены. Но в каждую квартиру пуск газа производится отдельно.
— То есть если один жилец уехал на год и никого нет дома, то целый год весь дом будет без газа?
— Если человек уезжает на год, то, как правило, он отключает газ в квартире, о чем уведомляет нашу службу, поэтому случаев, чтобы мы очень долго не подключали газ после установки счетчика, не было.
За долги могут отключить
— Добрый день, меня зовут Ирина. Скажите, много ли долгов накопилось у жителей города и области?
— Да, к сожалению, на сегодняшний день население задолжало за потребленный газ 1,5 миллиарда гривен. Это очень большая задолженность. Из-за этого у нашей компании не хватает средств на ремонтные работы. Поэтому я хочу обратиться к жителям города и области с просьбой своевременно оплачивать потребление газа.
— А могут отключить газ за долги?
— Да. Сначала потребителя должны уведомить, что у него задолженность, и обязать в определенный срок погасить долги. Если должник не реагирует, его отключают путем перекрытия и опломбирования газового крана перед газовыми приборами.
— По сравнению с прошлым годом задолженность увеличилась?
— Да, долги населения растут и по сравнению с прошлым годом выросли на 20%
— С чем вы это связываете?
— Думаю, прежде всего это связанно с увеличением цены на газ. Цена для многих высокая. Кроме этого, уменьшились социальные нормы, уменьшились субсидии, многим стало тяжей платить.
— Есть ли надежда, что к концу лета население погасит долги?
— Летом платежки за газ меньше. Это связано с отсутствием отопления, поэтому часть накопившейся задолженности за отопительный сезон оплачивают летом.
— Здравствуйте, меня зовут Анна Николаевна. Ходили слухи, что введут абонплату за газ. Чего нам ждать?
— Да, действительно, плату за доставку газа и обслуживание сетей должны были ввести в Украине с 1 апреля 2017 года, но ее ввод отложили. Сейчас в счетах за газ потребители платят две основных составляющих: цену самого газа и стоимость его распределения и сбыта. Около семи гривен — это цена газа и налоги. Около пяти гривен получают НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укргаздобыча». Еще больше гривны идет в госбюджет в виде НДС. 85 копеек с каждого куба уплачивается за услуги распределения природного газа и его сбыт. Эти деньги распределяются между ПАО «Укртрансгаз» и облгазами. Национальна Комиссия регулирования электроэнергетики предложила сделать два разных счета: за кубы и за содержание трубы. Цена газа должна была оплачиваться в зависимости от объемов потребления: сколько потребил — столько заплатил, а содержание газораспределительной системы — на протяжении года. Плата за содержание должна быть фиксированной, так как 90% расходов нашего предприятия являются постоянными и не зависят от объемов потребления. Ближайшая аналогия — квартплата. Содержание трубы похоже на содержание дома. Размер вашей квартплаты зависит от площади квартиры. Чем больше площадь — тем больше плата. Кто-то живет, кто-то временно не живет, кто-то уехал в отпуск, но все постоянно платят квартплату за содержание дома. Для того чтобы газораспределительная система безопасно и бесперебойно работала, ее нужно постоянно поддерживать. У нас 17 тысяч километров газопровода, эта оплата пошла бы на эксплуатацию этих газовых сетей, которые на сегодняшний день довольно изношены. Сейчас оплата услуг за распределение природного газа включена в стоимость газа и производится в зависимости от объема его потребления.
— Разве в тарифе не заложены средства на содержание этой системы?
— Да, но зимой вы платите за газ больше, а летом потребление намного меньше, поэтому и платежи ниже. Между тем основные ремонтные работы производятся летом, вот и происходит дефицит денежных средств. Кроме того, заложенные в тарифе средства позволяют выполнить необходимые работы лишь на 60%.
— Это Клавдия Васильевна звонит. Здравствуйте. Если я, например, уезжаю на год к родственникам, я должна буду осуществлять абонплату за это время?
— Да, даже если вы не живете в своей квартире, вам все равно нужно платить за доставку газа и обслуживание сетей (не сейчас, конечно, а когда ее введут). Потому что, несмотря на то что вы отсутствуете, газораспределительную систему все равно нужно обслуживать, чтобы вы могли вернуться домой, включить газовую печку, и у вас был газ.
Почему огонь — желтый
— Юрий Николаевич, здравствуйте! Это Михаил звонит. Скажите, качество газа как-то проверяется?
— Обязательно проверяется, у нас предприятии есть лаборатория по проверке качества газа. Кроме того, лаборатории есть у компаний, которые транспортируют газ до наших газораспределительных систем. То есть мы делаем двойной контроль — на входе в нашу систему, где получаем газ, и в самой газораспределительной системе. Паспорта где указаны физико-химические свойства распределённого газа ежемесячно публикуются на нашем сайте.
— Здравствуйте, меня зовут Иван. У меня чайник долго очень закипает и огонь горит желтым. Что это может означать?
— На самом деле многое зависит от работы самого газового прибора. Если вы обратили внимание на такое явление, нужно обратиться в центр обслуживания клиентов по тем телефонам, которые я ранее сообщал. К вам приедет специалист нашей компании, осмотрит ваш газовый прибор и, если необходимо проведет его обслуживание и регулировку. Во многих случаях прибор просто неправильно работает, газ сгорает не полностью, и это влияет на скорость нагрева воды и т.д. Технически к этому может приводить засорение форсунки, где происходит смесь газа с воздухом.
— Влияет ли качество газа на его стоимость?
— В платежках за газ указывается качество газа, а именно объем потребленного газа и его эквивалент в разных энергетические единицах. Потребитель видит сколько он фактически потребил энергии за месяц в киловаттах электроэнергии, Гкал, МДж. Пока это делается для информации потребителя, но в дальнейшем, я надеюсь, мы перейдем на оплату газа по калорийности. Если качество газа в платежках будет меньше, то и платить надо меньше, но в квартирах будет холоднее. На сегодняшний день качество газа соответствует нормативным документам.
— А что, интересно, входит в состоит стоимость газа?
— Это сама стоимость газа — 70% . Затем 17% — налоги в бюджет, остальные 13% — услуги компаний по распределению газа, его транспортировке и поставке.
Личное дело
Юрий Николаевич Маслюк родился 10 сентября 1972 года в Балаклее Харьковской области. В 1994 году окончил ХАДТУ, работал инженером-конструктором на заводе «Дормаш» в Бердянске. С 1995 года — мастер службы эксплуатации подземных газопроводов и сооружений на них. С 2003 года — начальник Балаклейского участка ПАО «Харьковгаз». В 2015 году возглавил направление учета газа в ПАО «Харьковгаз».
Женат, сыну 21 лет. Любит играть в шахматы.