На арсенале в Балаклее подорвался сапер 7 августа 2017 г. источник 0 0

В понедельник, 7 августа, во время работы по зачистке 65-го арсенала (в/ч 1652) в Балаклее Харьковской области подорвался сапер.

Об этом сообщили в региональном медиа-центре Минобороны.



«Сегодня во время зачистки на территории арсенала подорвался сапер», – говорится в сообщении.



Взрыв неустановленного пока снаряда произошел около 10:30.



«Начаты первоочередные следственные действия по ч. 3 ст.425, связанной с ответственностью за неосторожное отношение к военной службе», – отметил заместитель прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.



По его словам, 27-летний сапер получил травматическую ампутацию правой стопы, ожоги лица, рук, грудной клетки. Наличие других травм уточняется.