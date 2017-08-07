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На арсенале в Балаклее подорвался сапер

На арсенале в Балаклее подорвался сапер
В понедельник, 7 августа, во время работы по зачистке 65-го арсенала (в/ч 1652) в Балаклее Харьковской области подорвался сапер.
Об этом сообщили в региональном медиа-центре Минобороны.

«Сегодня во время зачистки на территории арсенала подорвался сапер», – говорится в сообщении.

Взрыв неустановленного пока снаряда произошел около 10:30.

«Начаты первоочередные следственные действия по ч. 3 ст.425, связанной с ответственностью за неосторожное отношение к военной службе», – отметил заместитель прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

По его словам, 27-летний сапер получил травматическую ампутацию правой стопы, ожоги лица, рук, грудной клетки. Наличие других травм уточняется.

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