Харьковский «Политехник» усилили трое из Америки 7 августа 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Харьковский баскетбольный клуб «Политехник» пополнился сразу тремя американскими легионерами.



Новичками команды Тимура Арабаджи стали свингмэн Шэй Филдс, защитник Бо Барнс и плеймейкер Брэндон Питерс, сообщает «Планета баскетбол» со ссылкой на собственные источники. 24-летний свингмэн Шэй Филдс (196 см) является выпускником университета Хьюстон-Тиллотсон. В своем выпускном сезоне год назад он набирал 27,2 очка и делал 4,7 подбора в среднем за игру. Последний сезон Филдс пропустил.



27-летний защитник Бо Барнс (193 см) является выпускником Аризоны Стэйт. Последний сезон Барнс провел в испанском клубе «Вилларобледо», выступающем в EBA, четвертом по рангу испанском не. Барнс набирал 15,1 очка и делал 3,6 подбора, реализуя 36% трехочковых.



Плеймейкер Брэндон Питерс (188 см) шесть матчей прошлого сезона отыграл в грузинском клубе «Мгзавреби», где набирал 11,3 очка + 4,8 подбора + 3,3 передачи в среднем за игру. Ранее защитник отметился несколькими матчами за румынскую «Крайову». Велика вероятность, что это не последние иностранные новички «Политехника» в межсезонье. Команду к старту готовит Тимур Арабаджи.