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Харьковский «Политехник» усилили трое из Америки

Харьковский «Политехник» усилили трое из Америки
Харьковский баскетбольный клуб «Политехник» пополнился сразу тремя американскими легионерами.
Новичками команды Тимура Арабаджи стали свингмэн Шэй Филдс, защитник Бо Барнс и плеймейкер Брэндон Питерс, сообщает «Планета баскетбол» со ссылкой на собственные источники. 24-летний свингмэн Шэй Филдс (196 см) является выпускником университета Хьюстон-Тиллотсон. В своем выпускном сезоне год назад он набирал 27,2 очка и делал 4,7 подбора в среднем за игру. Последний сезон Филдс пропустил.

27-летний защитник Бо Барнс (193 см) является выпускником Аризоны Стэйт. Последний сезон Барнс провел в испанском клубе «Вилларобледо», выступающем в EBA, четвертом по рангу испанском не. Барнс набирал 15,1 очка и делал 3,6 подбора, реализуя 36% трехочковых.

Плеймейкер Брэндон Питерс (188 см) шесть матчей прошлого сезона отыграл в грузинском клубе «Мгзавреби», где набирал 11,3 очка + 4,8 подбора + 3,3 передачи в среднем за игру. Ранее защитник отметился несколькими матчами за румынскую «Крайову». Велика вероятность, что это не последние иностранные новички «Политехника» в межсезонье. Команду к старту готовит Тимур Арабаджи.

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