«Лозовской душитель» задержан в Одессе 7 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники полиции Харьковской области задержали гражданина за совершение дерзких нападений на женщин.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник охотился за сумочками и деньгами прохожих. Его задержали в Одессе.



В конце июля в микрорайоне №4 неизвестный вырвал из рук сумку у 48-летней женщины. В ней находились мобильный телефон, паспорт, тысяча гривен. Пострадавшая сообщила, что мужчина со спины обхватил ее шею рукой, сдавил, от чего она потеряла сознание.



5 августа сотрудники Лозовского отдела полиции за совершение данного уголовного преступления в Одессе задержали 20-летнего жителя Лозовой.



Во время следственных действий установлена ​​причастность гражданина к ряду аналогичных преступлений на территории Лозовой. Парень сдавливал руками женщинам шею. Таким образом он совершил еще 5 разбойных нападений.



Злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.