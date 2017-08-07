Происшествия

  • 289
    •  / 

«Лозовской душитель» задержан в Одессе

«Лозовской душитель» задержан в Одессе
Сотрудники полиции Харьковской области задержали гражданина за совершение дерзких нападений на женщин.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник охотился за сумочками и деньгами прохожих. Его задержали в Одессе.

В конце июля в микрорайоне №4 неизвестный вырвал из рук сумку у 48-летней женщины. В ней находились мобильный телефон, паспорт, тысяча гривен. Пострадавшая сообщила, что мужчина со спины обхватил ее шею рукой, сдавил, от чего она потеряла сознание.

5 августа сотрудники Лозовского отдела полиции за совершение данного уголовного преступления в Одессе задержали 20-летнего жителя Лозовой.

Во время следственных действий установлена ​​причастность гражданина к ряду аналогичных преступлений на территории Лозовой. Парень сдавливал руками женщинам шею. Таким образом он совершил еще 5 разбойных нападений.

Злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи