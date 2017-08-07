Харьковская область идет на рекорд

– Сбор пшеницы еще не завершен, но у нас уже есть урожай, превышающий показатель прошлого года, и все возможности достичь рекордных показателей 2015 года, когда в Харьковской области было собрано 2,2 млн тонн пшеницы, – отметил первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Марк Беккер.
В этом году выросла и урожайность озимой пшеницы – до 46,7 ц/га (по сравнению с 45,6 ц/га в прошлом году).
В целом харьковские аграрии намолотили уже 2,6 млн. тонн зерна нового урожая. В области уже завершили собирать озимые ячмень и рапс, а также горох.
Шесть районов Харьковской области уже намолотили по 100 тысяч тонн зерна нового урожая. Первым этой отметки достиг Барвенковский район – на данный момент там собрали уже 115,5 тыс. тонн. Больше всего зерна собрали аграрии Волчанского района – 178,7 тыс. тонн. Также отметку в 100 тысяч тонн преодолели в Балаклейском (132,6 тыс.), Первомайском (117,5 тыс.), Лозовском (103,6 тыс.) и Нововодолажском (101,8 тыс.) районах, сообщает пресс-служба ХОГА
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