Пожар в Харькове: в магазин бросили коктейль Молотова 7 августа 2017 г. Павел Гусев 0 0

В Харькове на ХТЗ сгорел магазин. Возгорание возникло в одноэтажном здании магазина, принадлежащего частному предпринимателю.

По данным Главного управления Госслужбы Украины по ЧС, 5 августа в 3.06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на пр. Архитектора Алешина, 45. К месту происшествия прибыло три отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 15 спасателей. На момент их прибытия внутри помещения горели деревянные конструкции перекрытия, внутренняя отделка и другие горючие материалы магазина. Площадь пожара составила около 60 кв.м. Существовала угроза, что огонь переброситсяна соседние торговые здания, расположенные вплотную, но пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня.



Пожар был локализован в 4.27 и ликвидирован в 5.56. Травмированных и пострадавших нет. Пожарные сразу предположили, что причиной пожара стало занесение открытого источника огня.



На следующий день стало известно, что магазин на ХТЗ подожгли коктейлем Молотова. По факту поджега возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.