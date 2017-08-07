В Харьковской области определили семь госпитальных округов

Например, каждый из 6 определенных госпитальных округов в районах (7-й – это Харьков), во-первых, будет иметь несколько больниц интенсивной помощи, во-вторых, будет без фиксированного центра, в-третьих, население сможет свободно выбрать врача и лечебное учреждение. Кроме того, при формировании госпитальных округов учли временные показатели (пациент должен доехать до больницы не более чем за 60 минут), а также количество населения округа.
– Наша задача – сохранить и развить всю сеть лечебных учреждений, – говорит заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. – Сегодня мы представляем максимально удобную и действенную схему разделения на госпитальные округа, которая предполагает сохранение структуры в целом, то есть мы не лишаем людей медицинской помощи, а специалистов – работы. Это важно понимать.
Об истории формирования в области госпитальных округов рассказал советник заместителя председателя ХОГА Александр Галацан. Он не исключает, что построение структуры ГО может стать основой для дальнейшей административно-территориальной реформы.
– В 2007-2008 годах Харьковская область впервые была приобщена к реализации проекта ЕС, который назывался «Содействие реформе вторичной медицинской помощи в Украине», – отметил Александр Галацан. – По результатам наработанного опыта и рекомендациям международных экспертов в то время в Харьковской области была разработана схема с определением 10 межрайонных центров, как прообразов будущих ГО. Были реализованы конкретные действия по укреплению материально-технической базы всех межрайонных центров. За последние 5-6 лет более 50 млн грн инвестиций было вложено в эти межрайонные центры. В каждом из них создали реанимационные, операционные отделения, мощное подразделение экстренной помощи. Также в каждом из этих межрайонных центров были созданы центры первичной медико-санитарной помощи как самостоятельные юридические лица.
Таким образом, по оценкам Александра Галацана, на субрегиональном уровне в области была построена достаточно взвешенная, действующая модель, которую в качестве примера рассматривали для реализации в Украине. В ходе дальнейшей работы над определением ГО в Харьковской области разработали и другие схемы. Так, рабочими вариантами были схемы разделения на 4, 2 и 8 ГО.
– В результате утверждено положение о 7 госпитальных округах. Главный вопрос: как построить эти 7 округов, чтобы они были эффективными и воспринимались потребителями медицинских услуг. Наша рабочая группа предусматривает, что город Харьков – это единый госпитальный округ и еще 6 ГО – на территории области. Было учтено наличие дорожного сообщения с твердым покрытием, первичной медицинской помощи и численность населения различных округов, – пояснил Александр Галацан.
Особенностью этого строения является то, что в каждом из округов будет функционировать несколько больниц первого уровня интенсивного лечения и несколько больниц второго уровня, а также 6 -7 центров первичной медико-санитарной помощи и не менее 2 мощных подразделений службы экстренной медицинской помощи.
Кроме того, в каждом округе будет создаваться госпитальный или наблюдательный совет, в состав которого войдут представители объединенных территориальных громад, общественных организаций и сферы науки. По словам Александра Галацана, практически все центральные районные и городские больницы на территории области будут сохранены и получат статус больниц 1-го или 2-го уровней интенсивного лечения.
Рабочей группой подготовлен проект решения «Об утверждении схемы формирования госпитальных округов Харьковской области» для вынесения на рассмотрение очередной сессии Харьковского областного совета, сообщает пресс-служба ХОГА
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Справка
Рабочей группой по вопросам внедрения в области медицинской реформы предлагается следующая схема госпитальных округов:
1-й округ - Богодуховский, Краснокутский, Коломакский, Валковский, Золочевский и Дергачевский районы (общая численность населения - 227 тыс. 747 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;
2-й округ - город Люботин и Харьковский район (203 тыс. 556 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;
3-й округ - Змиевский, Нововодолажский, Чугуевский и Печенежский районы (194 тыс. 361 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;
4-й округ - Великобурлукский, Волчанский, Шевченковский, Купянский и Двуречанский районы (188 тыс. 522 человека), 5 центров первичной медико-санитарной помощи;
5-й округ - Сахновщинский, Красноградский, Лозовской, Близнюковский, Кегичевский и Зачепиловский районы (217 тыс. 183 человека), 7 центров первичной медико-санитарной помощи;
6-й округ - Балаклейский, Изюмский, Барвенковский, Боровской и Первомайский районы (234 тыс. 714 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;
7-й округ - Харьков.