Здоровье

  • 422
    •  / 

В Харьковской области определили семь госпитальных округов

В Харьковской области определили семь госпитальных округов
Работа по определению госпитальных округов продолжалась несколько лет и на данный момент наработан вариант, который является «золотой серединой» и учитывает множество важных показателей.
Например, каждый из 6 определенных госпитальных округов в районах (7-й – это Харьков), во-первых, будет иметь несколько больниц интенсивной помощи, во-вторых, будет без фиксированного центра, в-третьих, население сможет свободно выбрать врача и лечебное учреждение. Кроме того, при формировании госпитальных округов учли временные показатели (пациент должен доехать до больницы не более чем за 60 минут), а также количество населения округа.

– Наша задача – сохранить и развить всю сеть лечебных учреждений, – говорит заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. – Сегодня мы представляем максимально удобную и действенную схему разделения на госпитальные округа, которая предполагает сохранение структуры в целом, то есть мы не лишаем людей медицинской помощи, а специалистов – работы. Это важно понимать.

Об истории формирования в области госпитальных округов рассказал советник заместителя председателя ХОГА Александр Галацан. Он не исключает, что построение структуры ГО может стать основой для дальнейшей административно-территориальной реформы.

– В 2007-2008 годах Харьковская область впервые была приобщена к реализации проекта ЕС, который назывался «Содействие реформе вторичной медицинской помощи в Украине», – отметил Александр Галацан. – По результатам наработанного опыта и рекомендациям международных экспертов в то время в Харьковской области была разработана схема с определением 10 межрайонных центров, как прообразов будущих ГО. Были реализованы конкретные действия по укреплению материально-технической базы всех межрайонных центров. За последние 5-6 лет более 50 млн грн инвестиций было вложено в эти межрайонные центры. В каждом из них создали реанимационные, операционные отделения, мощное подразделение экстренной помощи. Также в каждом из этих межрайонных центров были созданы центры первичной медико-санитарной помощи как самостоятельные юридические лица.

Таким образом, по оценкам Александра Галацана, на субрегиональном уровне в области была построена достаточно взвешенная, действующая модель, которую в качестве примера рассматривали для реализации в Украине. В ходе дальнейшей работы над определением ГО в Харьковской области разработали и другие схемы. Так, рабочими вариантами были схемы разделения на 4, 2 и 8 ГО.

– В результате утверждено положение о 7 госпитальных округах. Главный вопрос: как построить эти 7 округов, чтобы они были эффективными и воспринимались потребителями медицинских услуг. Наша рабочая группа предусматривает, что город Харьков – это единый госпитальный округ и еще 6 ГО – на территории области. Было учтено наличие дорожного сообщения с твердым покрытием, первичной медицинской помощи и численность населения различных округов, – пояснил Александр Галацан.

Особенностью этого строения является то, что в каждом из округов будет функционировать несколько больниц первого уровня интенсивного лечения и несколько больниц второго уровня, а также 6 -7 центров первичной медико-санитарной помощи и не менее 2 мощных подразделений службы экстренной медицинской помощи.

Кроме того, в каждом округе будет создаваться госпитальный или наблюдательный совет, в состав которого войдут представители объединенных территориальных громад, общественных организаций и сферы науки. По словам Александра Галацана, практически все центральные районные и городские больницы на территории области будут сохранены и получат статус больниц 1-го или 2-го уровней интенсивного лечения.

Рабочей группой подготовлен проект решения «Об утверждении схемы формирования госпитальных округов Харьковской области» для вынесения на рассмотрение очередной сессии Харьковского областного совета, сообщает пресс-служба ХОГА.
Справка
Рабочей группой по вопросам внедрения в области медицинской реформы предлагается следующая схема госпитальных округов:

1-й округ - Богодуховский, Краснокутский, Коломакский, Валковский, Золочевский и Дергачевский районы (общая численность населения - 227 тыс. 747 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;

2-й округ - город Люботин и Харьковский район (203 тыс. 556 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;

3-й округ - Змиевский, Нововодолажский, Чугуевский и Печенежский районы (194 тыс. 361 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;

4-й округ - Великобурлукский, Волчанский, Шевченковский, Купянский и Двуречанский районы (188 тыс. 522 человека), 5 центров первичной медико-санитарной помощи;

5-й округ - Сахновщинский, Красноградский, Лозовской, Близнюковский, Кегичевский и Зачепиловский районы (217 тыс. 183 человека), 7 центров первичной медико-санитарной помощи;

6-й округ - Балаклейский, Изюмский, Барвенковский, Боровской и Первомайский районы (234 тыс. 714 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;

7-й округ - Харьков.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи