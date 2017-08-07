В Харьковской области определили семь госпитальных округов 7 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Работа по определению госпитальных округов продолжалась несколько лет и на данный момент наработан вариант, который является «золотой серединой» и учитывает множество важных показателей.