Харьков

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Арбузы и огурцы в Харькове начали стремительно дорожать

Арбузы и огурцы в Харькове начали стремительно дорожать
Арбузы и огурцы в Харькове начали стремительно дорожать На харьковских рынках начали расти цены на арбузы. Только за последнюю неделю бахчевые подорожали почти в два раза.
Эксперты считают основной причиной подорожания преобладание спроса над предложением.

Сегодня фермеры предлагают арбуз с поля не дешевле чем за 1,2–1,7 грн./кг,  сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты». Такую ситуацию специалисты объясняют тем, что в хозяйствах Херсонской области заканчиваются ранние арбузы, а поздние еще не созрели в достаточном количестве, поэтому спрос на рынке преобладает предложение. Это, в свою очередь, и провоцирует повышение цен.

Кроме того, по мнению специалистов, активизации розничных продаж способствовала жара, поскольку именно в жаркие дни арбузы продаются лучше.

Кроме того, за последнее время подорожали огурцы. Цены на эту продукцию выросли в среднем на 38%. На данный момент тепличный огурец крупным оптом уже поступает в продажу по 8–10 грн/кг. Цены на продукцию открытого грунта стартуют от 6 грн/кг.

По словам отраслевых экспертов, повышать цены на огурец украинским хозяйствам удается прежде всего за счет весьма ограниченного предложения. Выборки грунтового огурца  из-за жары довольно малообъемные. В то же время, поставки тепличной продукции также небольшие, поскольку к реализации огурца второго оборота пока приступили единичные комбинаты.

Зато эксперты отмечают снижение цены на тепличные томаты — причем существенно, почти в четыре. Уже сегодня комбинаты ведут отгрузку в 3,3–3,6 раза дешевле, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга «АПК-Информ: овощи и фрукты».

На сегодняшний день тепличные хозяйства предлагают томаты по 5–6 грн./кг (0,16–0,20 евро/кг). Для сравнения: неделей ранее цены на эту продукцию стартовали от 18 грн./кг (0,59 евро/кг).

Представители комбинатов столь резкое снижение цен связывают с довольно существенным увеличением предложения грунтовых помидоров, который фермеры готовы отгружать от 1 грн./кг (0,03 евро/кг). При этом они отмечают, что избежать ценового обвала им не удается, несмотря на достаточно стабильный экспорт в Беларусь.

Стоит однако добавить, что даже после стремительного удешевления сегодня тепличники отгружают томаты на 20–25% дороже, чем в начале августа 2016 г. При этом игроки рынка не исключают, что цены на тепличные помидоры в Украине будут снижаться и далее, поскольку темпы сбыта на внутреннем рынке даже после удешевления остаются невысокими, в связи с чем на складах комбинатов скапливаются значительные объемы нереализованной продукции.

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