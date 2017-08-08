Какие проблемы ждут авто с иностранными номерами

Владельцам автомобилей с иностранными номерами грозят штрафы на сотни тысяч гривен.
Первые дела дошли до высших судебных инстанций. Активисты анонсировали проведение масштабной акции в Киеве, где будут требовать доступных тарифов на растаможивание автомобилей.
Украинское законодательство сейчас прямо не запрещает использование автомобилей с иностранной регистрацией, но все способы ввоза таких машин — серые. Самые популярные среди украинцев две схемы — в народе их называют «вечный транзит» и «на иностранца», пишет на сайте Liga.net глава общественной организации «Дорожный контроль» Ростислав Шапошников.
«Вечный транзит»
Для реализации схемы в Литве создается фиктивная фирма. Вместо того чтобы заниматься бизнесом, она выполняет лишь одну функцию — ставит на учет автомобили, которые затем везут в Украину для продажи.
После того как клиент из Украины заказывает авто, водитель литовской фирмы покупает машину, ставит ее на учет как машину компании и завозит в Украину в режиме «транзит» на 5 или 10 дней. Как правило, завозят из Польши через таможенный пункт Ягодын. Если клиент из Киева, он едет на таможенный пункт Новые Яроловичи на границе с Беларусью и садится в литовское авто. Затем водитель фирмы вывозит этот автомобиль за ворота таможни, не заезжая в Беларусь. Клиент пересаживается за руль автомобиля и уже самостоятельно пересекает таможенный пункт. Аналогично — в режиме «транзит». Фирма получает 1000 евро за услуги, сотруднику таможни обычно платят 50–100 евро чаевых, а клиент уже никогда не выезжает из Украины на этом авто.
Если водитель литовского авто не выедет из Украины в течение 5–10 дней, он грубо нарушит законодательство. Через 10 дней просрочки ему уже могут выписать штраф 8500 грн. по ст. 470 Таможенного кодекса Украины. Однако в законе есть пробел — после оплаты штрафа водитель не обязан вывозить автомобиль из Украины и на него нельзя повторно наложить штраф. Выходит, заплатив один раз 8500 грн, водитель может и дальше ездить на «вечном транзите».
В схеме есть прямой умысел
Однако, согласно ст. 90 Таможенного кодекса, транзит — это таможенный режим, в соответствии с которым товары и/или транспортные средства коммерческого назначения перемещаются под таможенным контролем между двумя органами доходов и сборов Украины или в границах зоны деятельности одного органа доходов и сборов без какого-либо использования этих товаров. Согласно ст. 95 Таможенного кодекса, товары, транспортные средства коммерческого назначения, которые перемещаются в таможенном режиме транзита, должны: находиться в неизменном состоянии, не использоваться в других целях, быть доставлены в орган доходов и сборов назначения до окончания срока транзита.
В схеме «вечный транзит» есть прямой умысел литовской фирмы завезти в Украину автомобиль для продажи, а также прямой умысел клиента использовать литовский автомобиль в личных целях. То есть и фирма, и клиент завозят автомобиль в режиме «транзит» не с целью транзита. А это уже ст. 485 Таможенного кодекса — «действия, направленные на неправомерное освобождение от оплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, предполагают штраф 300% от суммы неоплаченных таможенных сборов». Это, собственно, та статья, по которой недавно вынес решение Высший административный суд Украины.
«На иностранца»
Машина может быть зарегистрирована на граждан Литвы, Польши и т. д. Иногда в регистрационные документы даже вписывают будущего «владельца» из Украины.
Как происходит сделка? Иностранец на своем авто заезжает в Украину, а после пересечения границы — передает управление украинцу. Иногда выписывают доверенности и т. д. Эта схема абсолютно незаконна, предупреждает Ростислав Шапошников. Согласно ст. 380 Таможенного кодекса, гражданам-нерезидентам разрешается временный ввоз транспортных средств личного пользования на таможенную территорию Украины на срок до одного года. Временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использовать на таможенной территории Украины исключительно лица, которые ввезли их, и только для личных нужд. Такие транспортные средства нельзя использовать для предпринимательской деятельности, разобрать или передать во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Получается, нерезидент может завезти автомобиль для «личного использования» на один год без каких-либо платежей. Резидент обязан оплатить все сборы. И эта статья запрещает передавать такое авто в управление другому лицу. Передаете авто резиденту — нарушаете ст. 380 Таможенного кодекса. Ответственность за нарушение предусмотрена той же ст. 485 ТК — штраф 300% от суммы неоплаченных платежей.
Кого штрафовать
В этой ситуации возникает вопрос, кого штрафовать: иностранца, который незаконно передал авто, или украинца, который сел за руль?
Задача таможни — доказать умысел украинца. Для водителей, которые воспользовались схемой, существует легенда, мол, «не знал законов, просто ехал, ничего не знаю». Однако за счет определенных оперативных действий можно элементарно зафиксировать умысел обмана таможни.
Абсолютно банальная методика: иностранец, который завозит авто, не задерживается в Украине и вскоре после пересечения границы сразу же уезжает домой. Сотрудники таможни и полиции могут провести оперативную работу и задержать иностранца и клиента в момент «пересаживания». Почему эту схему до сих пор не прикрыли? Нет политической воли. Стоит центральной власти дать указание — схему ликвидируют очень быстро, считает Ростислав Шапошников.