Происшествия

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Из горящего дома в Харькове эвакуировали людей

Из горящего дома в Харькове эвакуировали людей
В шестиэтажном жилом доме на ул. Соборной, 1 в Харькове случился пожар. Сообщение поступило на пульт 5 августа в 19.30.
К месту происшествия сразу выехали пять отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, три отделения на автолестнице и отделение на аварийно-спасательном автомобиле, сообщили в ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в квартире на 6-м этаже горели домашние вещи и деревянные конструкции стен и перекрытия. Площадь пожара составила около десяти квадратных метров, но из-за сильного задымления здания спасателям пришлось выводить жителей квартир нижних этажей на свежий воздух. Всего из задымленной шестиэтажки были эвакуированы десять человек.

В 21.16 огонь был потушен. На пожаре работало 35 человек личного состава ГСЧС. Травмированных и пострадавших нет.

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