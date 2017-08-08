Из горящего дома в Харькове эвакуировали людей 8 августа 2017 г. Иван Гнедой 0 0

В шестиэтажном жилом доме на ул. Соборной, 1 в Харькове случился пожар. Сообщение поступило на пульт 5 августа в 19.30.

К месту происшествия сразу выехали пять отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, три отделения на автолестнице и отделение на аварийно-спасательном автомобиле, сообщили в ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.



На момент прибытия спасателей в квартире на 6-м этаже горели домашние вещи и деревянные конструкции стен и перекрытия. Площадь пожара составила около десяти квадратных метров, но из-за сильного задымления здания спасателям пришлось выводить жителей квартир нижних этажей на свежий воздух. Всего из задымленной шестиэтажки были эвакуированы десять человек.



В 21.16 огонь был потушен. На пожаре работало 35 человек личного состава ГСЧС. Травмированных и пострадавших нет.