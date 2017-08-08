Харьков

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Харьков покупает сто троллейбусов

Харьков покупает сто троллейбусов
Харьков покупает сто троллейбусов Более ста троллейбусов планируют закупить в Харькове за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.
Последний раз троллейбусный парк обновляли подобным образом в 2006–2007 годах, когда город закупил 90 новых машин. Сейчас на линию ежедневно выходят около 190 троллейбусов, и этого недостаточно, считает заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.

— Ощущается нехватка подвижного состава. Например, дополнительные троллейбусы нужно пустить на маршруты №2, 24, 34, — говорит вице-мэр.

Евгений Водовозов напомнил, что городские власти обратились в Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк с просьбой предоставить кредит для приобретения современных троллейбусов. За средства ЕБРР планируется приобрести 70 троллейбусов для КП «Троллейбусное депо №2» и еще 60 единиц подвижного состава — для депо КП «Троллейбусное депо №3» за средства ЕИБ.

— И в том, и в другом банке мы получили одобрение. Троллейбусное депо №2 — на шаг впереди. Уже подписано предварительное соглашение, и сейчас идет подготовка к подписанию основного договора и к тендерным процедурам. Это позволяет международное законодательство. Это будет международное объявление, все будет открыто и прозрачно, — заверил чиновник.

Ожидается, что кредитный договор на приобретение троллейбусов будет подписан до конца этого года, сообщает пресс-служба горсовета.

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