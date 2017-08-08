Общество

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Аферисты выдают себя за налоговиков

Аферисты выдают себя за налоговиков
В органы государственной фискальной службы Харьковщины поступает информация о лицах, которые представляются сотрудниками фискальной службы и требуют денежные средства у бизнесменов.
Мошенники вымогают у предпринимателей деньги якобы для улаживания вопросов по поводу проверок и на какие-то другие нужды, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.

Налоговики призывают предпринимателей не поддаваться на подобного рода провокации, а по факту звонков немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Сообщать о подозрительных звонках можно в антикоррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по тел. 0-800-501-007 (направление 4) или в управление внутренней безопасности ГУ ГФС в Харьковской области по телефонам (095) 356-72-72, (068) 356-72-72.

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