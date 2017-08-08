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Две украинки поборются за титул «Миссис Вселенная 2017»

Две украинки поборются за титул «Миссис Вселенная 2017»
2 сентября в ЮАР состоится финал конкурса «Миссис Вселенная 2017».
В этом году сразу две страны выбрали украинок самыми красивыми женщинами. Так, Австрию представит 30-летняя Инга Малик, а Польшу — 28-летняя Натали Гайдыш.

По условиям конкурса, участницей сможет стать лишь социально активная девушка, которая уже реализовалась в семье и выбранной профессии.

Так, Натали, украинка польского происхождения, провела детство в Хмельницком. Сейчас вместе с мужем и дочкой проживает в Киеве. Она — последовательная сторонница правильного питания, спорта и активного образа жизни. Сейчас Натали снимается в фотосессиях, ведет блог, пишет книгу и готовится выпустить свою первую коллекцию авторских украшений для девушек.

— Для меня участие в конкурсе – это не только воплощение детской мечты, но и призыв ко всем женщинам мира быть смелее в своих амбициях. Важно понимать, что именно от внутреннего состояния зависят внешние результаты, а не наоборот. Я считаю, что только работа со своими страхами со временем сможет превратить каждую из нас в королеву, — говорит Натали.

Инга Малик после замужества переехала в Австрию, но очень тепло вспоминает детство и юность.

— Я родилась в Украине. Вспоминаю свое детство как прекрасное время, которое я прожила в окружении любящих родителей. Всегда относилась к ним с уважением и училась в школе на отлично. Я была очень активным ребенком, посещая различные кружки и секции: гимнастика, театральный кружок и бальные танцы, — пишет она в своем блоге.

Окончив школу, девушка изучала юриспруденцию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

— После замужества моя жизнь кардинально изменилась. Семейные ценности стали главным смыслом моей жизни. Сегодня я — счастливая мать обожаемых детей. Елизавете — три года, а Софии — уже семь, — улыбается Инга.

Сегодня она получает второе образование в Венском университете, изучает иностранные языки, занимается йогой и участвует в благотворительных мероприятиях.

В этом году конкурс «Миссис Вселенная — 2017» будет проходить в ЮАР с 25 августа по 2 сентября, где конкуренцию друг другу составят более 80 женщин со всего мира.

В прошлом году победительницей стала украинская телеведущая и модель Ольга Торнер, которая представляла на конкурсе Австрию.

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