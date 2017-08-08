Кто в Харькове остался без воды во вторник: адреса

Как сообщили в КП «Харьковводоканал»
, это связано с ремонтом водопроводных сетей.
Московский район
: Салтовское шоссе, 73-б (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 50 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 (п. №2) до 20:00 08.08.17 г.
Немышлянский район
: ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк), ул. Ферганская, 31-б (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 08.08.17 г.
Новобаварский район
: ул. Кибальчича, 43 (п. №4, стояк) до 20:00 08.08.17 г.
Основянский район
: ул. Сидоренковская, 36/1 до 14:00 08.08.17 г., пр. Гагарина, 56 (п. №9, стояк), 316-б (п. №2, стояк) до 20:00 08.08.17 г.
Слободской район
: ул. Холмогорская, 23 (ч/с), ул. Стартовая, 3, 5, 7, ул. Аэрофлотская, 7 до 12:00 08.08.17 г.
Холодногорский район
: пер. 1-й Золочевский, 1 (п. №1, стояк) до 08:20 08.08.17 г., ул. Холодногорская, 16 (п. №5, стояк) до 17:00 08.08.17 г., пер. Мурмыловский, 3-32 (ч/с) до 20:00 08.08.17 г., ул. Алуштинская, 24-31 (ч/с) до 20:00 09.08.17 г.
Шевченковский район
: пр. Победы, 65-б (п. №2) до 17:00 08.08.17 г., пр. Победы, 61 (п. №8, стояк), ул. Тобольская, 46-в (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 9 (п. №4, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 58 (п. №2), пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 1, ул. Тобольская, 59-а, ул. Есенина, 14, 18 до 20:00 08.08.17 г.