Если деньги застряли в банкомате, не отходите от него 8 августа 2017 г. Каролина Борец 0 0

Чаще всего мошенники устанавливают свое оборудование на банкоматы, которыми пользуется большое количество людей, — на центральных улицах городов, в общественных местах, возле развлекательных, торговых или производственных учреждений.



За последние шесть месяцев в Украине было зафиксировано 66 случаев кеш-треппинга, то есть перехвата наличных в банкомате. Тогда как в первом полугодии 2016 года было 468 случаев, сообщает Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА. Таким образом, количество «перехватов» существенно сократилось. Во многом благодаря информационной кампании о мошенничестве. Кроме того, банки стали чаще устанавливать антикеш-треппинговые накладки на банкоматы.



Кеш-треппинг, или перехват наличных — это мошенничество с применением оборудования, которое не позволяет нормально работающему банкомату выдать деньги. Под оборудованием подразумевается металлическая планка, которой мошенник закрывает отверстие для выдачи купюр. Планка устанавливается при помощи ленты двустороннего скотча, который, с одной стороны, помогает прикрепить планку, а с другой — становится ловушкой для банкнот, которые приклеиваются к скотчу.



Такая планка быстро устанавливается и так же быстро снимается. Мошеннику достаточно на несколько секунд подойти к банкомату, дернуть за планку — чтобы снять ее и уйти с деньгами.



Клиент при использовании банкомата с мошенническим оборудованием может даже не заметить подвоха: ведь отверстие для выдачи наличных обычно закрыто (в банкомате на отверстии для денег установлена специальная планка-штора, которая препятствует попаданию посторонних предметов в банкомат). Когда банкомат готовится выдать наличные наружу, шторка автоматически приподнимается. Но мошенническая планка не позволяет деньгам выйти. Получается, клиент выполняет все необходимые действия для получения денег — но деньги ему не выдаются. Пользователи часто в таких случаях ругают банкомат, полагая, что устройство вышло из строя.



Эксперты ЕМА назвали основные признаки кеш-треппинга:



— банкомат работает нормально, выполняет остальные операции, а деньги не выдает;

— сообщения о том, что в банкомате закончились наличные или произошел технический сбой, не было;

— на экране банкомата появляется сообщение, чтобы клиент забрал деньги, но деньги при этом не выдаются;

— клиент получил СМС от банка о снятии средств с карты, но деньги не были выданы.



Если с вами произошла такая ситуация, специалисты советуют:



— не отходить от банкомата (иначе к нему подойдет мошенник и снимет накладку вместе с деньгами);



— позвонить в банк, которому принадлежит банкомат (телефон указан на банкомате);

— убедиться, что в работе устройства не был зафиксирован технический сбой;

— следовать инструкциям банковского сотрудника.



Можно также самостоятельно снять мошенническую планку, установленную на отверстие для выдачи наличных. Главное, что до тех пор, пока клиент находится у банкомата, мошенник не подойдет снимать свое устройство. Не отходите от банкомата — звоните в банк и в полицию, советуют эксперты ЕМА.