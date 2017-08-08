Для съемок фильма по книге Жадана построили ретро-бензоколонку

В Луганской области стартовали съемки фильма «Ворошиловград» по одноименной книге Сергея Жадана.

Кто снимает

Картину «Ворошиловград» снимает продакшн-студия Limelite. Генеральным медиапартнером выступает канал «Украина». После премьеры на больших экранах показ фильма запланирован в эфире телеканала «Украина».

Главная съемочная площадка расположилась на живописном холме с видом на город Старобельск, где родился писатель.Основными декорациями фильма стала специально построенная ретро-бензоколонка и окрестности Старобельска, сообщила специалист по связям с общественностью и прессой телеканала «Украина» Анна Миненко. По словам генерального продюсера картины Владимира Яценко, команда, несмотря на трудности, постаралась создать локации максимально реалистично.— Сергей Жадан очень буквально описывал локации в своем романе: «Вот река Айдар, далее — холм, заправка, а за ней — вышка». Мы старались все сделать максимально подлинно, хотя это было непросто. Например, конструкцию бензоколонки варили в Киеве и везли в Старобельск, — говорит продюсер.Как рассказал режиссер картины Ярослав Лодыгин, работа над основной локацией фильма — бензоколонкой -- продолжалась три месяца.— Нам очень хочется, чтобы эта локация осталась после съемок фильма на месте как память. Это потрясающая декорация. Была смешная история, когда за несколько дней до начала съемок на локацию приехал хозяин земли, где мы соорудили бензоколонку, с возмущением и криками, мол, что это вы построили на моей территории. По всей видимости, он решил, что это рейдерский захват. И долго не мог поверить, что это декорация. Считаю, это лучший комплимент художникам, — улыбается режиссер.Съемки «Ворошиловграда» в Старобельске продлятся до конца августа, после небольшого перерыва работа над фильмом продолжится в Киеве.— Я с большим нетерпением ждал начала съемок. Нам очень хочется показать красоту этих мест, ведь когда заходит речь о Донбассе, в воображении обычно всплывают терриконы, заводы, а сейчас еще добавилась и война. Мы знаем о восточной Украине из коротких сообщений в новостях: стреляют орудия, страдают люди. Но кроме всего этого, там много сочной и светлой жизни, о которой и пойдет речь в нашем фильме, — делится Ярослав Лодыгин.«Ворошиловград» — одно из самых пронзительных произведений в современной украинской литературе, которое признано BBC «Лучшим украинским романом десятилетия», переведено на английский, польский, французский, русский и немецкий языки, отмечено многочисленными национальными и международными наградами.Однажды главный герой «Ворошиловграда» Герман получает телефонный звонок. Его брат, владелец старой бензоколонки, исчез. Герман вынужден вернуться в родной Донбасс, где не был много лет, чтобы разобраться с ситуацией. Там он встречается с реальными и вымышленными персонажами, друзьями детства и местной мафией, которая пытается отобрать его бизнес. Неожиданно для себя Герман осознает, что защищает не только бензоколонку, но и свое прошлое, будущее и свой дом. Он решает остаться в родном городе — с людьми, которые любят его, требуют его защиты и верят ему.Зритель увидит в картине известных украинских актеров: таких, как Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и др.