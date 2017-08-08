В Харькове полицейские открыли стрельбу 8 августа 2017 г. Альбина Конь 0 0

В Харькове во время преследования правонарушителя патрульные полицейские применили табельное оружие.

Происшествие произошло поздно вечером 4 августа на окружной дороге между харьковским аэропортом и поселком Безлюдовка Харьковского района.



Около 23.35 дежурный ГУ НП в Харьковской области получил информацию о преследовании несколькими патрульными экипажами автомобиля ВАЗ-2103, который, по данным полиции, находился в угоне, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.



Подозрительную машину полицейские обнаружили по ориентировке на улице Сергея Грицевца. На законные требования об остановке водитель не отреагировал и начал убегать. Во время преследования неизвестный совершил столкновение с одним из патрульных авто, после чего продолжил движение.



Учитывая данную ситуацию, полицейские были вынуждены на основании ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» применить табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, в котором находился преступник.



В результате правоохранители повредили заднее колесо автомобиля, однако машина продолжила движение. Беглец остановил ее только на проспекте Гагарина, возле дома 357. Мужчина выскочил из машины и бросился бежать. Патрульные догнали злоумышленника, задержали его и передали для выяснения обстоятельств происшествия следственно-оперативной группе Слободского отдела полиции.



Никто во время погони не пострадал.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Личность злоумышленника установлена, им оказался ранее судимый за кражи и угоны 21-летний гражданин. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.



Проверку действий полицейских осуществляет прокуратура Харьковской области.