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Женщина предложила взятку харьковским пограничникам

Женщина предложила взятку харьковским пограничникам
В Харьковской области женщина предлагала взятку пограничникам.
Инцидент произошел в пункте пропуска «Пески». Там 42-летняя гражданка Украины предлагала пограничникам 5 тысяч росссийских рублей за содействие при пересечении государственной границы с РФ ее двум несовершеннолетним детям, у которых не было нотариально заверенного согласия отца на выезд из страны.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт дачи неправомерной выгоды задокументировали и передали правонарушительницу сотрудникам полиции. В правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деяним, содержащим признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе Харьковского погранотряда.

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