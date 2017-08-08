Женщина предложила взятку харьковским пограничникам 8 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области женщина предлагала взятку пограничникам.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Пески». Там 42-летняя гражданка Украины предлагала пограничникам 5 тысяч росссийских рублей за содействие при пересечении государственной границы с РФ ее двум несовершеннолетним детям, у которых не было нотариально заверенного согласия отца на выезд из страны.



Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт дачи неправомерной выгоды задокументировали и передали правонарушительницу сотрудникам полиции. В правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деяним, содержащим признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе Харьковского погранотряда.