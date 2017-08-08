В Харькове пройдет Ночь истории 8 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Ночь истории Харькова пройдет 26 августа. Проект будет реализован в Харькове уже в четвертый раз.

В рамках проекта будут параллельно проходить несколько лекций. Место проведения – Харьковская областная филармония.



Первый блок лекций (22:30-24:00): «Архитектурные радости», «История газеты «Утро», «Корни идентичностей: происхождение и формирование элиты Слободской Украины».



Второй блок лекций (00:30-02:00): «Харьков литературный от Семена Климовского до Марка Терена», «Повседневный быт православного духовенства Харьковской епархии XIX — начала XX веков», «Род Задонских в истории Слобожанщины».



Третьий блок лекций (02:30-04:00): «Дворянские роды Харьковской губернии: «свои» и «чужие», «Харьковский епархиальный архитектор Владимир Николаевич Покровский», «Горячее лето 1917-го».



Четвертый блок лекций (04:30-06:00): «Слобожанская мифология: легенды и предания», «Харьковский коммерческий клуб: заметки к грядущему юбилею», «Издание «лучших людей края», или «Паскудная газета»: история первого СМИ Харькова».



В фойе филармонии также будет работать выставка к юбилею Харьковского музея городской усадьбы.