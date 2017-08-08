Спорт

  • 238
    •  / 

Победный бой Василия Ломаченко на «Интере» смотрела треть украинцев

Победный бой Василия Ломаченко на «Интере» смотрела треть украинцев
За победным боем Василия Ломаченко против колумбийца Мигеля Марриаги на телеканале «Интер» следила треть украинцев.
Бой собрал долю 34,4% среди зрителей старше 18лет и 20,7% по аудитории 18-54 в крупных городах. С учетом дневного повтора поединок посмотрели более 4 млн телезрителей Украины.

Украинский боксер не оставил шансов колумбийцу. Ломаченко одержал досрочную победу: его соперник капитулировал перед 8-м раундом. Капитуляция соперников в перерыве между раундами становится тенденцией в боях украинца.

– Василий был великолепен, – комментирует бой Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер». – Есть такое выражение: «Стабильность – признак класса». Это соответствует боксу Ломаченко в полной мере. Вот уже третий поединок подряд его соперники во второй половине боя просто отказываются выходить в ринг для продолжения собственного избиения. Такому окончанию боя смело можно присваивать фирменный знак Василия Ломаченко. Его соперники не понимают, как боксировать с украинцем. Они не только не успевают увидеть прилетающий в них удар, они вообще плохо понимают, что происходит в ринге. Очень хочется верить, что уже не за горами то время, когда Ломаченко займет первую строчку среди всех боксеров мира, вне зависимости от весовой категории.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи