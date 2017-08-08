Победный бой Василия Ломаченко на «Интере» смотрела треть украинцев 8 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

За победным боем Василия Ломаченко против колумбийца Мигеля Марриаги на телеканале «Интер» следила треть украинцев.

Бой собрал долю 34,4% среди зрителей старше 18лет и 20,7% по аудитории 18-54 в крупных городах. С учетом дневного повтора поединок посмотрели более 4 млн телезрителей Украины.



Украинский боксер не оставил шансов колумбийцу. Ломаченко одержал досрочную победу: его соперник капитулировал перед 8-м раундом. Капитуляция соперников в перерыве между раундами становится тенденцией в боях украинца.



– Василий был великолепен, – комментирует бой Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер». – Есть такое выражение: «Стабильность – признак класса». Это соответствует боксу Ломаченко в полной мере. Вот уже третий поединок подряд его соперники во второй половине боя просто отказываются выходить в ринг для продолжения собственного избиения. Такому окончанию боя смело можно присваивать фирменный знак Василия Ломаченко. Его соперники не понимают, как боксировать с украинцем. Они не только не успевают увидеть прилетающий в них удар, они вообще плохо понимают, что происходит в ринге. Очень хочется верить, что уже не за горами то время, когда Ломаченко займет первую строчку среди всех боксеров мира, вне зависимости от весовой категории.