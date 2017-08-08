Харьков

  • 308
    •  / 

В харьковских домах устанавливают счетчики

В харьковских домах устанавливают счетчики
Современный узел учета тепловой энергии установили 8 августа в одном из подъездов жилого дома по Григоровскому шоссе, 57.
Как отметил менеджер проекта компании, устанавливающей узлы учета, Сергей Дудин, в подъезде дома №57 еще в 70-80-е годы была установлена элеваторная система подачи тепла, которая устарела и не обеспечивала необходимый напор горячей воды, а также качественную подачу тепла в квартиры. Сегодня ее заменили на современный узел учета тепла литовского производства, который автоматически регулирует подачу тепла в соответствии с погодными условиями.

По словам Сергея Дудина, благодаря новой установке жители дома смогут не только получать качественные услуги теплоснабжения, но и экономить на коммунальных платежах, оплачивая лишь фактически потребленное тепло.

Как сообщил представитель компании, в помещении произвели отделочные работы с установкой звукоизоляционных материалов между жилыми помещениями 1-го этажа и подвалом, смонтировали тепловой узел, состоящий из модуля учета и модуля с автоматикой погодного регулирования, который включает в себя насосную группу и позволяет поддерживать требуемое качество циркуляции горячей воды и системы отопления.

Установка обеспечивает теплом и горячей водой жителей только одного подъезда дома №57. По словам менеджера, до 15 октября узлы учета установят в двух оставшихся подъездах дома.

Как отметил начальник центра контроля и учета теплопотребления КП «Харьковские тепловые сети» Юрий Олейник, работа по установке узлов учета тепла проводится совместно с Международным банком реконструкции и развития и Фондом чистых технологий в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

Так, Международный банк реконструкции и развития выделил КП «ХТС» 6,4 млн. евро на установку 1 тыс. узлов учета тепловой энергии, из которых 937 оборудованы автоматизированной системой погодного регулирования. Программа по установке приборов учета тепла рассчитана на 2,5 года.

– У нас уже подготовлено 100 помещений, в которых выполнены все отделочные и строительные работы. Уже завозится оборудование из Литвы, и в ближайшее время приступим к его монтажу. Экономия тепловой энергии благодаря такой установке достигает 20-30%, в масштабах города - это немалая сумма. Кроме того, идет экономия газа для подготовки теплоносителя, благодаря чему уменьшается количество выбросов в атмосферу, – подчеркнул Юрий Олейник.

В Харькове уже смонтированы четыре подобные установки, еще на 100 объектах начаты строительные работы. До 1 декабря в жилых домах Харькова планируют установить 800 узлов учета тепла, сообщает пресс-служба горсовета.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи