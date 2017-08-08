В харьковских домах устанавливают счетчики

Как отметил менеджер проекта компании, устанавливающей узлы учета, Сергей Дудин, в подъезде дома №57 еще в 70-80-е годы была установлена элеваторная система подачи тепла, которая устарела и не обеспечивала необходимый напор горячей воды, а также качественную подачу тепла в квартиры. Сегодня ее заменили на современный узел учета тепла литовского производства, который автоматически регулирует подачу тепла в соответствии с погодными условиями.
По словам Сергея Дудина, благодаря новой установке жители дома смогут не только получать качественные услуги теплоснабжения, но и экономить на коммунальных платежах, оплачивая лишь фактически потребленное тепло.
Как сообщил представитель компании, в помещении произвели отделочные работы с установкой звукоизоляционных материалов между жилыми помещениями 1-го этажа и подвалом, смонтировали тепловой узел, состоящий из модуля учета и модуля с автоматикой погодного регулирования, который включает в себя насосную группу и позволяет поддерживать требуемое качество циркуляции горячей воды и системы отопления.
Установка обеспечивает теплом и горячей водой жителей только одного подъезда дома №57. По словам менеджера, до 15 октября узлы учета установят в двух оставшихся подъездах дома.
Как отметил начальник центра контроля и учета теплопотребления КП «Харьковские тепловые сети» Юрий Олейник, работа по установке узлов учета тепла проводится совместно с Международным банком реконструкции и развития и Фондом чистых технологий в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».
Так, Международный банк реконструкции и развития выделил КП «ХТС» 6,4 млн. евро на установку 1 тыс. узлов учета тепловой энергии, из которых 937 оборудованы автоматизированной системой погодного регулирования. Программа по установке приборов учета тепла рассчитана на 2,5 года.
– У нас уже подготовлено 100 помещений, в которых выполнены все отделочные и строительные работы. Уже завозится оборудование из Литвы, и в ближайшее время приступим к его монтажу. Экономия тепловой энергии благодаря такой установке достигает 20-30%, в масштабах города - это немалая сумма. Кроме того, идет экономия газа для подготовки теплоносителя, благодаря чему уменьшается количество выбросов в атмосферу, – подчеркнул Юрий Олейник.
В Харькове уже смонтированы четыре подобные установки, еще на 100 объектах начаты строительные работы. До 1 декабря в жилых домах Харькова планируют установить 800 узлов учета тепла, сообщает пресс-служба горсовета
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