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В харьковском парке пройдет спортивная ярмарка

В харьковском парке пройдет спортивная ярмарка
Четвертая спортивная ярмарка пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 9 сентября.
Цель спортивной ярмарки – популяризация среди харьковчан физической культуры и спорта. В рамках мероприятия будут представлены все виды спорта, которые развиты в Харькове, в том числе олимпийские. Также в парке Горького будут установлены тренажеры, где можно будет проверить свою физическую подготовку. Все гости парка, как взрослые, так и дети, смогут принять участие в спортивных мастер-классах и даже примерить кимоно и попробовать свои силы на татами.

– В прошлом году спортивная ярмарка собрала в парке Горького более 150 тысяч харьковчан. В этом году мы хотим вывести это мероприятие еще на более высокий уровень. Мы приглашаем всех жителей города посетить ярмарку. Планируем также пригласить чемпионов по разным видам спорта как Харькова и Украины, так и чемпионов мира, – рассказал заместитель городского головы по делам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

Также в Харькове 17 сентября пройдет еще одно масштабное спортивное мероприятие – осенний Велодень, в котором примут участие более 10 тыс. харьковчан. По словам вице-мэра, каждый раз это традиционное для города мероприятие отличается креативностью – в этом году гостей и участников также ждут сюрпризы, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, 20 мая в Харькове прошел 12-й Велодень под лозунгом «Рулишь ты!». Перед стартом велогонки на площади Свободы около 4 тысяч велосипедистов выстроились и сформировали фразу «Я ♥ Харків». В прошлом году на Велодне велосипедисты создали Зеркальную струю, установив рекорд Украины, а два года назад - фигуру велосипеда.

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