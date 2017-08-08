Харьков

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Как ремонтируют окружную дорогу Харькова

Как ремонтируют окружную дорогу Харькова
Начались активные ремонтные работы на харьковской окружной дороге. Дорожники только набирают темп, пользуясь благоприятной погодой.
– В этом году запланирован ремонт трех участков: от Песочина до Высокого (в пределах 2 км), Безлюдовка – Рогань (также около 2 км) и в пределах 5 км - участок между рынком «Лоск» и поворотом на Чугуев (сейчас мы начали работы от экопарка до чугуевской развязки). Работы на окружной мы заканчиваем до 1 сентября, если только не помешает погода, – рассказал заместитель начальника САД в Харьковской области Сергей Пляка.

Он также сообщил, что подготовительные работы начались на дороге между Богодуховом и Краснокутском.

– Отремонтировать аварийный участок от села Губаревка в сторону Краснокутска, – говорит Сергей Пляка. – Тендер выиграл сильный подрядчик. Сегодня – первый день подготовительных работ. Там большой объем, более 6 км. Отремонтируем в течение августа – сентября.

Также в области продолжается текущий средний ремонт на дорогах Чугуев – Меловое (асфальт укладывают на участке от пос. Шевченково в сторону Чугуевского района) и в Изюмском направлении (уложив нижние слои в городе Изюм, рабочие продвигаются в сторону Харькова и из запланированных 10 км уже заасфальтировали 4 км дороги). На дороге Мерефа – Лозовая – Павлоград заасфальтировали 4,2 км из запланированного к ремонту участка в 7 км между селами Тарановка и Спасов Скит.

Начались работы на дороге Мерефа – Змиев, уже фрезеруем покрытие, вторая бригада заходит туда в ближайшие дни. Также начали фрезеровать и укладывать асфальтобетонную смесь в городе Валки – на ул. Дидоренко. Продолжаются работы между Близнюками и Барвенково – уже уложено 1 км нового покрытия и 1,5 км подготовлено. Продолжаются работы на дороге Фартушное – Цаповка – Гуреневка Золочевского района, там подготовили основание и с четверга начнется укладка асфальта. Начаты работы на дороге Харьков – Волчанск – уже отфрезеровали 2,6 км на участке протяженностью до 4 км. Начаты работы в Хорошево Харьковского района, передает пресс-служба ХОГА.

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