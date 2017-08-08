Kia Драйв Тур 2017 и концерт группы O.Torvald состоятся в Харькове

12 и 13 августа «Фалькон-Авто» и бренд Kia приглашают жителей и гостей Харькова в Центральный парк имени Горького, где состоится четвертый этап ежегодного праздника «Kia Драйв Тур 2017».

Как и на предыдущих этапах в Одессе, Киеве и Днепре, «изюминкой» мероприятия станут тест-драйвы самых горячих новинок, а также единственный концерт Жени Галича и группы O.Torvald!Продолжая традицию проведения семейного автомобильного праздника «Kia Драйв Тур», компания «Фалькон-Авто» приглашает всех желающих 12 и 13 августа посетить Центральный парк имени Горького в Харькове и провести незабываемый автомобильный уик-энд.Если вы хотите прекрасно провести время всей семьей и испытать самые горячие новинки бренда Kia, тогда мы ждем вас в субботу и воскресенье начиная с 11 часов. Вашему вниманию – возможность испытать гибридный кроссовер Kia Niro, абсолютно новый хэтчбек Rio четвертого поколения, хорошо известные cee'd и Sorento.Особым этот «Kia Драйв Тур 2017» сделает настоящий рок-концерт Жени Галича, который состоится в субботу 12 августа в 20:00. Вход свободный, а звук, конечно же, живой!Генеральным партнером Kia Драйв Тур 2017 являются моторные масла TOTAL QUARTZ.Поэтому не медлите, регистрируйтесь на «Kia Драйв Тур 2017» в Харькове и проведите невероятные выходные с Kia, Женей Галичем и TOTAL QUARTZ!TOTAL QUARTZ – ДОЛГАЯ МОЛОДОСТЬ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ! Kia Motors и Total Lubrifiants продлили соглашение о стратегическом партнерстве. В течение нескольких последующих лет Total оставаться основным поставщиком смазочных материалов для послепродажного обслуживания автомобилей Kia. Смазочные материалы под брендом Total рекомендованы клиентам сервиса и доступные в более 5500 официальных дилеров в 180 странах мира, включая западноевропейские рынки, с 1 января 2017 года.